Vertice Trump-Putin a Budapest, enorme schiaffo all’Europa

L’annuncio che Donald Trump incontrerà il presidente russo Vladimir Putin a Budapest, su invito del primo ministro ungherese Viktor Orbán, ha scatenato ondate di rabbia e costernazione in tutta Europa. Il vertice, in programma per la prossima settimana, rappresenta la mossa più plateale e provocatoria del leader populista ungherese, che mira a posizionare il suo paese come piattaforma privilegiata per il dialogo tra Est e Ovest, scavalcando deliberatamente le tradizionali sedi dell’UE e della NATO.

Funzionari di diversi Stati membri dell’Unione non hanno esitato a definire la scelta del luogo “una provocazione” e “uno schiaffo” all’unità occidentale. Insomma un’enorme, plateale messa all’angolo per Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, le due donne che guidano l’inesistente politica estera dell’Unione Europea, caratterizzandola in via esclusiva con il riarmo e la spesa militare fine a se stessa. L’Ungheria, infatti, continua a godere della protezione collettiva e dei fondi europei, mentre coltiva con sempre maggiore disinvoltura le sue relazioni con il Cremlino. “Orbán sta minando consapevolmente la nostra posizione collettiva verso la Russia in un momento di cruciale importanza”, ha affermato un diplomatico europeo a Bruxelles, sotto condizione di anonimato. “Questo non è fare da ponte, è pura divisione”.

L’incontro tra Trump e Putin, il primo in Europa dall’invasione russa su larga scala dell’Ucraina nel 2022, è già carico di aspettative globali. La scelta di Budapest come sede conferisce a Orbán, da tempo una spina nel fianco per i partner occidentali, una visibilità e un’influenza enormi. Per Trump, si tratta di un ritorno in un Paese dove è osannato dal governo nazional-conservatore. Il suo viaggio a Budapest, previsto per il 22 ottobre, segnerà la sua prima visita in una nazione dell’UE dall’elezione a Presidente degli Stati Uniti lo scorso novembre.

L’ex presidente ha più volte elogiato Orbán, descrivendolo come un “leader forte” e un “grande gentiluomo”, e ne ha abbracciato la retorica su temi scottanti come l’immigrazione e la sovranità nazionale. L’amministrazione Trump ha motivato la scelta di Budapest sottolineando il ruolo di Orbán come “mediatore affidabile”, nonostante i fondati timori europei che l’Ungheria agisca ormai come un cavallo di Troia della Russia all’interno dell’UE e della NATO.

I critici sostengono che l’incontro nella capitale ungherese non sia solo una ferita simbolica all’unità occidentale, ma rischi di regalare a Putin una significativa vittoria propagandistica. Il leader del Cremlino potrebbe infatti presentarsi al mondo come un interlocutore globale che tratta da pari a pari con gli Stati Uniti nel cuore di un paese UE, nonostante il conflitto in Ucraina. “Putin siederà al tavolo in una capitale dell’UE mentre i suoi missili continuano a colpire città ucraine”, ha twittato l’eurodeputato Guy Verhofstadt. “Orbán sta tradendo non solo l’Ucraina, ma i valori fondanti dell’Europa”.

La mossa di Orbán non fa che approfondire il suo già marcato isolamento all’interno del blocco dei 27. L’Ungheria è già su una rotta di collisione con le istituzioni comunitarie sulla questione dello stato di diritto e dei fondi Ue, e questa sua autonoma politica estera rischia di aprire una frattura insanabile. Eppure, per il Primo Ministro ungherese, ospitare un vertice di tale portata è il coronamento di una strategia di lungo corso. Orbán ha sempre sostenuto la necessità di ristabilire legami economici e diplomatici con la Russia, bollando le sanzioni occidentali come controproducenti.

Posizionandosi come l’unico leader in Europa in grado di dialogare con entrambe le parti, Orbán spera di consolidare la sua statura sulla scena internazionale e di rafforzare la narrativa interna che lo dipinge come paladino della sovranità ungherese contro un’Europa troppo invadente. Ma per molti dei suoi partner europei, l’immagine che il mondo riceverà sarà ben diversa: quella di un’Europa divisa, dove un suo Stato membro, nonché alleato della NATO, spalanca le porte al Cremlino in piena guerra, con il pieno avvallo del Presidente degli Stati Uniti.