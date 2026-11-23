di Cosimo Risi

Nella diplomazia mediatica prevale il gesto. Xi Jinping accoglie Donald Trump alla scaletta dell’Air Force One con un abbraccio. Il protocollo imperiale cinese prevede che ad attendere l’ospite sia un alto dignitario e che il Presidente lo riceva a Palazzo lesinando i toccamenti, la stretta di mano basta. È il trattamento minimale che Xi riserva a Vladimir Putin, lasciato poi in attesa che finisca il bilaterale con Trump.

Trump entra nella sala e indica Putin: “Who is he? He’s my friend”. Da amico gli stringe calorosamente la mano che Putin cerca di sottrarre allo stritolamento. Si sa che gli Americani sono espansivi. Papa Leone si definisce “I am a Gringo” come in un western spaghetti, siede nel cockpit a scherzare con i piloti e la hostess che gli serve da bere. Barack Obama abbraccia chiunque giunga alla sua portata, una pacca sulla spalla per poi incedere verso il palco in pantaloni e maniche di camicia, l’andatura dinoccolata che lo ha reso il Presidente più glamorous della storia.

Il primo trailer hollywoodiano del nuovo Bond, James Bond, al secolo Robert Pattinson, lo vede puntare la pistola verso l’obiettivo, in sottofondo la musica di John Barry che caratterizza la saga. Il gesto ed il suono devono essere riconoscibili, sono una sorta di logo del personaggio, a denotare cordialità e confidenza nel caso dei politici, determinazione nel caso dell’agente segreto.

I commenti al vertice di Shenzen si sono esercitati sulla lettura dei gesti per decretare che Xi è il vero capo del mondo, anche di quello che vede una minaccia nella Cina. Un capo sornione, apparentemente bonaccione, capace di estrarre le unghie del dragone se le cose non vanno per il verso giusto: si veda il caso di Taiwan, da riunificare alla Cina continentale che lo si voglia o no.

Trump è l’anatra zoppa, le elezioni di metà periodo consegnano il Congresso ai Democratici e lui alla relativa impotenza, lui che dell’enfasi della potenza ha fatto la bandiera.

Putin è ammesso al tavolo dei Grandi come l’ospite minore, il parente meno ricco al quale però non si può rinunciare, ha sempre qualche cartuccia da sparare. Anche se il comunicato finale in quattro punti precisa che la guerra nucleare, di qualsiasi taglia, anche con l’arma tattica, va evitata come il male supremo per i protagonisti e, benevolmente, per l’umanità. Che Putin lo rammenti a Dmitry Medvedev e Trump a Benjamin Netanyahu.

Medvedev, già Presidente di Russia quando era accreditato di spirito moderno, è solito minacciare l’uso dell’arma, tanto prima o poi il nucleare qualcuno lo userà. Netanyahu avrebbe in serbo un bombardamento micidiale a danno dell’Iran pur di chiudere la partita nucleare una volta per tutte e procrastinare lo stato di guerra in Israele ed il suo Premierato.

Non la nuova Yalta né la nuova Potsdam, dove Truman sostituì Roosevelt, mentre Churchill e Stalin rimasero al loro posto. Ma il tentativo di dire a loro stessi e, per traslato, al mondo che noi siamo i veri detentori del potere. Abbiamo l’arma finale, anche se in misura diversa, la Cina infatti ne è meno dotata, non l’adoperiamo e neanche minacciamo di adoperarla per senso di responsabilità. Ci riconosciamo come pari, abbiamo il diritto al primato politico e, relativamente a Cina e USA, al primato commerciale. Le nostre relazioni sono buone, non necessariamente ottime, restano i punti di frizione. Esercitiamo l’influenza per contenere le spinte di coloro che vorrebbero spingerci al confronto duro.

Il messaggio è recepito anzitutto dall’Americano. L’affare Ucraina va risolto con le concessioni all’amico Putin affinché egli, nel dichiarare la vittoria ai concittadini, ne giustifichi l’immenso prezzo pagato. I 400.000 morti al fronte pesano come un macigno persino in un paese dall’opinione pubblica coartata.

Gli Europei sono invitati al tavolo delle trattative, nel loro bizzarro formato E5 + 2, una formula matematica più che una rappresentanza negoziale. Di loro non si può fare a meno. Sono guerrafondai, ricchi, malmostosi. Vanno assecondati nelle loro ubbie di sicurezza ed incoraggiati a pagare il prezzo della ricostruzione, da affidare in larga parte alle imprese americane e lasciare libera l’America di tornare a fare affari con la Russia. Se poi in Europa, l’europeismo d’annata lasciasse il posto al neonazionalismo dei sovranisti, sarebbe un successo per Washington e Mosca. Manca poco alle elezioni in Francia, Italia, Spagna. Per non parlare della Germania, l’eterno ago della bilancia fra Ovest e Est, sempre più spinta a destra dall’AfD.

Il dossier Iran è trattato probabilmente nelle conversazioni bilaterali. Trump ammette che Russia e Cina aiutano la Repubblica Islamica meno di quanto potrebbero. La loro morigeratezza limita i danni subiti dall’America. Un atteggiamento che le monarchie del Golfo ritengono quanto meno discutibile. Esse contavano sull’ombrello americano, questo non si è aperto a loro protezione. Alle prime minacce i contingenti americani si sono ritratti e certi bersagli sensibili sono stati colpiti pressoché impunemente. Se addirittura gli Houthi minacciano la capitale saudita con i loro mezzi rudimentali, l’intera strategia difensiva del Golfo va riveduta. La via della diplomazia praticata da Qatar e Oman è lenta, offre maggiori garanzie della strategia del confronto.

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Cosimo Risi, già diplomatico, è stato da ultimo Ambasciatore d’Italia in Svizzera. Attualmente insegna Diritto Internazionale all’Università di Salerno e Relazioni internazionali al Collegio europeo di Parma. Fa parte dell’Advisory Board di Italia.co. Rappresentante permanente presso la Conferenza del Disarmo a Ginevra, è considerato un profondo conoscitore e saggista esperto di questioni mediorientali. Il suo ultimo libro è “Tra il mare e il fiume – Cronache mediorientali 2024-2026” (Edizioni All Around); tema trattato anche in Terre e guerre di Israele. Sette anni di cronache mediorientali (Luca Sossella Editore, 2024).