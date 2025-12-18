Banca centrale russa: faremo causa alle banche europee per gli asset

L'offensiva giudiziaria di Mosca: dopo la maxi richiesta al fondo belga Euroclear (200 miliardi di euro), nel mirino finiscono gli istituti di credito dell'Unione Europea accusati di appropriazione indebita dei capitali congelati. Nella foto: Elvíra Nabjulina.

Dopo aver avviato una causa presso il Tribunale arbitrale di Mosca per ottenere un risarcimento di 200 miliardi di euro dal fondo belga Euroclear, la Banca centrale russa, presieduta da Elvíra Nabjulina, ha annunciato che agirà nello stesso modo nei confronti di «banche europee» per «il blocco o l’utilizzo illegale dei suoi asset».

Le cause annunciate, così come quella contro Euroclear dove sono depositati gran parte dei capitali congelati, riguardano «i continui tentativi delle autorità dell’Unione europea di effettuare un prelievo/utilizzo illegale dei suoi beni depositati presso istituti finanziari dell’Ue», sottolinea il regolatore sul suo canale Telegram.

Mi è stato utile

Non mi è stato utile

Tag

Partecipa alla discussione