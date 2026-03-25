Benvenuti nell’era del ricatto

di Michael Laczynski

Chi osserva il mondo dall’alto per professione dovrebbe guardarsi bene dal proclamare l’inizio di nuove epoche. Poche cose sono più imbarazzanti di un “cambio di paradigma” annunciato con tono solenne che, col senno di poi, si rivela essere una solenne fandonia. Qualche esempio? Non siamo affatto approdati nel nirvana dell’era post-industriale, né trascorriamo la nostra quotidianità nel Metaverso — per non parlare della “fine della storia” che era stata decretata dopo il collasso del blocco orientale.

Esistono eccezioni a questa regola? Naturalmente. Quando infatti uno stesso fenomeno si manifesta contemporaneamente in scenari che nulla hanno a che fare tra loro, significa che il mondo è effettivamente cambiato. Ed è esattamente ciò che sta accadendo con il ricatto citato nel titolo. Quando i teocrati di Teheran, le milizie Houthi nello Yemen, i quadri del Partito Comunista a Pechino, alti rappresentanti del governo a Washington, i signori della guerra in Libia, i dittatori a Mosca e i capi di governo di lungo corso a Budapest arrivano simultaneamente alla conclusione che sia più facile estorcere concessioni piuttosto che negoziare faticosamente dei compromessi, allora — statene certi — non è un caso, ma un vero cambio di paradigma.

Il problema principale per noi europei è che questi eventi disparati stanno spingendo il mondo verso un nuovo equilibrio dal quale non sarà facile uscire. Meno gli attori globali credono che le relazioni internazionali possano essere vantaggiose per tutte le parti coinvolte, maggiore diventa la tentazione di ottenere un vantaggio a breve termine a spese dell’avversario. Più attori avranno successo con i loro metodi mafiosi, più imitatori troveranno. Più la coercizione geopolitica diventa la norma, più appare anormale l’era della cooperazione multilaterale, che si sta sgretolando in tempo reale sotto gli occhi dell’opinione pubblica mondiale. E più bassa è la soglia di inibizione, più alta è la probabilità di errori di calcolo dalle conseguenze disastrose, come sta accadendo nel Golfo Persico.

Il ricatto, infatti, funziona solo se la parte ricattata ha ancora qualcosa da perdere. Ma se il nuovo Leader Supremo dell’Iran è diventato tale solo perché la sua intera famiglia è stata uccisa in un attacco aereo israelo-americano, allora sorge spontanea una domanda: con cosa potrebbe mai minacciarlo ancora Donald Trump? Con un invito a Mar-a-Lago? O con la partecipazione a un nuovo reality show intitolato “Desert Camp”?

L’Unione Europea non è pronta per questa “era dei lupi”. Non ancora. Minacce sussurrate gentilmente in stile mafioso, del tipo: “Proprio un bel mercato unico avete qui. Sarebbe un vero peccato se gli succedesse qualcosa”, pongono l’Unione di fronte a una sfida enorme. In primo luogo, perché è vulnerabile; in secondo luogo, perché deve conciliare 27 diversi interessi nazionali; e in terzo luogo, perché l’UE è una creatura dell’ordine giuridico internazionale. La sua stessa natura le impedisce di scendere al livello dei ricattatori.

Per fortuna esiste ancora uno scenario in cui i tentativi di estorsione falliscono: quello in cui la presunta vittima è così forte da rendere le minacce poco credibili. Un’UE capace di scoraggiare la Russia, che tesse in autonomia una propria rete di accordi commerciali, che controlla le sue frontiere esterne, che sostiene le proprie industrie e copre il proprio fabbisogno energetico attingendo a molte fonti (comprese quelle rinnovabili) — ecco, un’UE di questo tipo non deve avere paura di nulla.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da Die Presse, che ringraziamo