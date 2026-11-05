Dopo la disfatta del voto, Rubio pronto a mollare Trump: punta alla Casa Bianca

Su entrambe le sponde dell’Atlantico è scattato il conto alla rovescia per le dimissioni di Marco Rubio. Il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti starebbe preparando l’addio all’amministrazione Donald Trump per lanciare la candidatura presidenziale in vista del novembre 2028. Secondo fonti riservate a Washington e a Londra, Rubio è considerato oggi il pretendente repubblicano più forte, in netto vantaggio rispetto al suo principale rivale interno, il vicepresidente J.D. Vance.

Le voci su una sua uscita circolavano già alla vigilia delle elezioni di metà mandato, ma la disfatta delle urne — con i Democratici capaci di strappare il controllo sia della Camera sia del Senato, espugnando roccaforti storiche del GOP come il Texas e il Kansas — ha impresso una violenta accelerazione. Rubio figura tra i quattro o cinque membri di vertice del gabinetto Trump pronti a darsi alla fuga per non restare intrappolati nelle macerie della presidenza.

La priorità strategica del capo della diplomazia Usa è smarcarsi dal pantano del conflitto con l’Iran, facendone ricadere l’intera responsabilità politica sulle spalle del Commander-in-Chief. «Ha perfettamente senso che si dimetta adesso», spiega un alleato di Rubio a The Independent. «Marco è il candidato di punta per la nomination repubblicana, nettamente davanti a Vance. Ma non può condurre una campagna presidenziale restando segretario di Stato: rimanere legato a filo doppio a questa amministrazione finirebbe soltanto per distruggere le sue prospettive».

La caccia ai colpevoli è già aperta a Washington. Lo stesso vicepresidente Vance è uscito allo scoperto subito dopo i risultati elettorali, addossando il tracollo proprio alla guerra mediorientale: «Il vero motivo per cui abbiamo perso è ovvio: è la guerra. Lo ha riconosciuto lo stesso presidente. Qualsiasi confronto onesto su come ripartire deve iniziare da qui». Con la Casa Bianca intenzionata a scaricare le colpe sul segretario alla Difesa Pete Hegseth o sulla chief of staff Susie Wiles, Rubio rischiava di finire nel mirino come capro espiatorio, nonostante da tempo mantenesse un profilo defilato e cauto sul dossier iraniano, come notato con favore anche a Londra dai partner britannici.

Inoltre, il passaggio del Congresso ai Democratici spalancherà le porte a una nuova, estenuante stagione di inchieste parlamentari e tentativi di impeachment: una palude che nessun aspirante presidente vuole attraversare.

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Un tempo schernito dal tycoon come «Liddle Marco», Rubio ha accumulato un’influenza formidabile, paragonabile solo a quella di Henry Kissinger, sommando la guida del Dipartimento di Stato e il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale. Tuttavia, su snodi cruciali come il Medio Oriente o i negoziati sull’Ucraina, è stato spesso scavalcato da emissari paralleli e fedelissimi della famiglia Trump, come Steve Witkoff e Jared Kushner. Sul suo futuro pesano anche le ombre di operazioni controverse in America Latina, dai blitz marittimi antidroga nei Caraibi fino all’accordo opaco con la presidenza ad interim di Caracas dopo la destituzione di Nicolás Maduro.

Mentre la Casa Bianca respinge le indiscrezioni insultando la stampa, nei circoli conservatori la sensazione è netta: il disastro elettorale impone una rottura. Per Rubio, la corsa del 2028 inizia proprio prendendo le distanze dal presidente.