“Dubai è finita”: la crisi del paradiso fiscale tra venti di guerra e censura

“Dubai is finished”. È questo il grido d’allarme che rimbalza tra le comunità di expat e i club esclusivi di Jumeirah. Quella che per decenni è stata venduta come l’oasi dorata del capitalismo globale, un set cinematografico a tassazione zero al riparo dai conflitti mondiali, sta affrontando il suo momento più buio. Il “sogno di plastica” si è infranto contro la realtà dei missili che solcano i cieli del Golfo e una stretta autoritaria che non risparmia nessuno.

La fine del “porto sicuro”

Con l’escalation del conflitto tra gli Stati Uniti di Trump e l’Iran, la neutralità degli Emirati Arabi Uniti è diventata un ricordo. Gli attacchi missilistici che hanno preso di mira infrastrutture strategiche hanno scosso la fiducia degli investitori. “Non è più il posto sicuro che ci avevano promesso”, racconta Mark, un imprenditore britannico del settore tech che vive a Dubai da dieci anni. “Ci hanno venduto l’idea di una bolla impermeabile al caos mediorientale. Ma quando vedi i sistemi di difesa aerea attivarsi sopra il Burj Khalifa mentre sorseggi un drink, capisci che la festa è finita.”

La mannaia della Procura: arresti per un “post”

A spaventare i residenti non è solo la minaccia esterna, ma la durissima reazione interna. La Procura Generale degli Emirati ha iniziato a perseguire penalmente chiunque pubblichi video di intercettazioni missilistiche o movimenti militari sui social media. Secondo le autorità, tali post “mettono a rischio la sicurezza dello Stato e violano le leggi sui crimini informatici”.

“Hanno arrestato persone solo per aver filmato ciò che vedevano dal balcone”, spiega un’influencer europea che ha chiesto l’anonimato. “Il patto tacito era: vi diamo il lusso e voi non fate domande. Ora il patto è: se mostrate la realtà, finite in cella. Per chi vive di contenuti digitali, Dubai è diventata una prigione dorata troppo rischiosa.” La legge federale sul cybercrime viene ora applicata con una severità senza precedenti, trasformando un video su TikTok in un potenziale biglietto di sola andata per il carcere di Al Awir.

Il miraggio fiscale svanisce

Oltre alla sicurezza, è il portafoglio a piangere. L’introduzione della tassa sulle società (Corporate Tax) e le voci sempre più insistenti di una imminente tassa sul reddito delle persone fisiche per finanziare le spese militari hanno infranto il mito del “tax-free”.

“Tra l’affitto che è raddoppiato, il costo della vita alle stelle e le nuove tasse, il vantaggio di stare qui è evaporato”, afferma James, un consulente finanziario di Londra. “Se devo pagare le tasse e vivere con la paura di una guerra o di un arresto per un’opinione espressa online, tanto vale tornare in Europa o spostarsi a Singapore.”

Dubai sta scoprendo che il prestigio non si mantiene solo con il cemento e l’oro, ma con la percezione di stabilità. Una volta persa la fiducia, il deserto rischia di riprendersi i suoi spazi, lasciando dietro di sé una città di lusso che gli “avatar della bro culture” e gli investitori globali stanno abbandonando in massa, convinti che il “sogno” sia ormai diventato un incubo geopolitico.