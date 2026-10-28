Elezioni Israele: alla coalizione di Netanyahu 53 seggi, niente maggioranza. All’opposizione di Eisenkot 48 seggi, ai partiti Arabi 19, record storico

Per la maggioranza sono necessari 61 seggi.

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La Commissione elettorale centrale assegna 53 seggi al blocco guidato dal Primo Ministro Benjamin Netanyahu e 48 seggi a quello guidato dal leader di Yashar, Gadi Eisenkot. I partiti arabi ottengono 19 seggi, un record storico. Per raggiungere la maggioranza sono necessari almeno 61 seggi. È stato scrutinato circa il 93% delle schede ordinarie, pari all’85,6% del totale. Sebbene i risultati non siano definitivi, non si prevede un aggiornamento dei dati nell’immediato futuro. In una nota, la Commissione elettorale centrale ha dichiarato che il restante 7% delle schede ordinarie richiederà un ulteriore controllo, mentre restano ancora da conteggiare circa 600.000 voti delle cosiddette «doppie buste». Il loro inserimento nel conteggio è previsto nel corso dei prossimi due giorni. Tra i partiti attualmente al di sotto della soglia di sbarramento del 3,25% figurano i Riservisti (2,6%), Popolo d’Israele (1,6%) e Pubblico Charedì (0,2%).

Il premier Benjamin Netanyahu e il leader di Yashar, Gadi Eisenkot

Herzog esorta i partiti a evitare nuove elezioni

Il Presidente Isaac Herzog esorta le forze politiche israeliane a fare tutto il possibile per evitare un’altra tornata elettorale, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo il voto di ieri, che non ha delineato una strada chiara per la formazione di un governo da parte di nessuno dei due blocchi.

«Dobbiamo fare tutto il possibile, certamente dopo la giornata di ieri, per evitare un nuovo ricorso alle urne. Mi aspetto quindi che chiunque venga qui lo faccia con apertura mentale», ha dichiarato Herzog durante un incontro presso la Residenza presidenziale a Gerusalemme.

Herzog ha spiegato che prevede di ricevere i risultati elettorali ufficiali la prossima settimana dal giudice della Corte Suprema Noam Sohlberg, dopodiché avvierà le consultazioni con ciascuna fazione della Knesset per la formazione di un nuovo governo.

Il presidente ha inoltre elogiato l’affluenza eccezionalmente alta alle urne, definendola un «motivo d’orgoglio per la società israeliana» e sottolineando come dimostri la profondità del «desiderio di democrazia» degli israeliani.

Il Presidente di Israele Isaac Herzog

Una coalizione di estrema destra guidata dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e un blocco di partiti di opposizione ebraici, incentrato sulla formazione “Yashar” di Gadi Eisenkot, si sono ritrovati testa a testa negli exit poll dopo le elezioni cruciali di martedì.

I sondaggi e i risultati parziali suggeriscono che nessuno dei due schieramenti abbia una strada chiara per formare una coalizione di governo nel parlamento israeliano.

Il voto, il primo dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, è considerato da molti in Israele come il più importante della storia del Paese: vede contrapporsi lo schieramento nazional-religioso di Netanyahu a un’opposizione in gran parte laica e politicamente eterogenea.

Il Brent ha raggiunto i 116 dollari, con gli operatori che seguono l’esito del voto e un articolo del Wall Street Journal secondo cui gli Stati Uniti avrebbero avvertito i paesi del Golfo di prepararsi a una breve e intensa ripresa del conflitto con l’Iran, dopo le elezioni di metà mandato.

Secondo gli exit poll, il Likud di Netanyahu risulterebbe il primo partito nella Knesset (composta da 120 seggi), nonostante la maggioranza degli elettori abbia sostenuto i suoi avversari, anche a fronte di un’affluenza in forte crescita tra la popolazione araba. In passato, gli exit poll in Israele non si sono sempre rivelati accurati e per lo scrutinio definitivo potrebbero essere necessari diversi giorni.

Con il 66% delle schede scrutinate alle 9:30 (ora locale), il blocco di destra di Netanyahu – che include il Likud – si attestava a 56 seggi, cinque in meno rispetto alla maggioranza necessaria. Tali dati sono soggetti a variazioni man mano che prosegue lo spoglio.

Mercoledì mattina, Netanyahu ha rivendicato “una maggioranza significativa e decisiva nel campo ebraico”, invitando i suoi rivali sionisti a unirsi a lui per formare un “governo nazionale di destra”.

Ha inoltre esortato Eisenkot e i suoi alleati a prendere le distanze dai partiti arabi, ai quali vengono attribuiti 16 seggi (rispetto ai 10 del parlamento uscente). Stando alle proiezioni attuali, nessuno dei due blocchi può raggiungere la soglia di 61 seggi senza il loro sostegno.

“È assolutamente inammissibile mettere in pericolo Israele formando un governo che dipenda da partiti arabi antisionisti; partiti che, di fatto, si oppongono alla nostra stessa esistenza, sostengono Hamas e definiscono i nostri soldati assassini e criminali di guerra”, ha dichiarato Netanyahu.

Secondo due exit poll, i due blocchi si trovano in una situazione di stallo con 51 seggi ciascuno, mentre un terzo sondaggio assegna alla fazione di Netanyahu un vantaggio di tre seggi; in ogni caso, si prospettano settimane di complesse trattative politiche. I risultati ufficiali dipenderanno in parte dal fatto che diversi partiti minori riescano o meno a superare la soglia di sbarramento del 3,25 per cento, necessaria per ottenere una rappresentanza alla Knesset.

Eisenkot ha affermato che gli exit poll indicano una “totale mancanza di fiducia in Netanyahu e nel governo responsabile del 7 ottobre”.

“Un leader degno accetterebbe la sfiducia espressa dal popolo e annuncerebbe oggi stesso il proprio ritiro dalla vita politica”, ha dichiarato Eisenkot, aggiungendo che farà “tutto il possibile per rispettare la volontà del popolo” e formare un governo.