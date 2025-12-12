Europa da disgregare

Ciò che l’amministrazione Trump dice, compie e scrive rivela una coerenza davvero sorprendente: l’Europa unita è considerata il principale avversario. Per raggiungere tale obiettivo, viene seguita una strategia precisa e delineata. Sta ora a noi europei aprire gli occhi e reagire prontamente per contrastare questa minaccia, che giunge da Washington tanto quanto da Mosca, e che cova pericolosamente e cresce anche al nostro interno. C’è chi tenta di consolarsi sostenendo che Donald Trump sia una figura imprevedibile, che la sua politica estera sia incoerente e priva di reale sostanza, riducendola a un mero spettacolo destinato a concludersi nel momento in cui il presidente narciso distoglierà lo sguardo. Effettivamente, in alcune regioni come il Medio Oriente e l’Asia, negli ultimi mesi si sono registrate numerose giravolte: dai negoziati con l’Iran e i contatti diretti con Hamas, ai progetti per la striscia di Gaza fino al bombardamento dell’Iran stesso. Con la Cina, invece, si è assistito a un’alternanza schizofrenica di dazi alle stelle e strette di mano, in un continuo altalenare.

Tuttavia, quando si tratta dell’Europa, ciò che l’amministrazione dice, fa e scrive — a partire dalla Strategia di sicurezza nazionale — dipinge un quadro drammaticamente chiaro e coerente. L’Europa unita è il nemico, non la Russia (con la quale Washington è anzi desiderosa di fare affari), né la Cina (con cui gli Stati Uniti sono stati costretti a fare marcia indietro nella guerra dei dazi). La visione dell’amministrazione americana è quella di una collusione imperiale tra Stati Uniti, Cina e Russia, e l’Europa unita rappresenta un intralcio alla sua realizzazione. L’Europa deve appartenere al menù coloniale, da spartire con la Russia. La condizione necessaria perché ciò avvenga è lavorare assiduamente per la disintegrazione europea. Non è affatto un caso che a Mosca piaccia la strategia americana: la condivide e la persegue da anni. Un’Europa unita e integrata è un polo con cui fare i conti; un’Europa disintegrata, composta da Stati apparentemente sovrani ma in realtà piccoli e deboli, è una preda facile.

L’obiettivo è dunque chiaro: disgregare e indebolire l’Europa. I mezzi lo sono altrettanto. Da un lato, la capitolazione dell’Ucraina. Per la Russia rappresenterebbe l’apripista fondamentale per ricostituire il proprio impero nell’Europa orientale. Trump potrebbe non esserne pienamente consapevole, ma poco gli importa: che Putin si prenda anche qualche altro Stato di cui forse non conosce nemmeno l’esistenza. Con ogni probabilità, nei prossimi anni assisteremo comunque a una significativa riduzione della presenza militare americana in Europa. Per l’amministrazione Trump, questo permetterebbe a Washington e Mosca di trovare un punto di equilibrio e spartirsi il continente. In fondo, ce n’è per tutti.