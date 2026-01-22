Groenlandia, ma quale accordo?

La giornata è iniziata con una forte attesa per il discorso di Trump al forum, durante il quale ha affrontato il tema della Groenlandia, escludendo l’uso della forza ma, apparentemente, minacciando una guerra economica. Si è conclusa con il ritiro di tali minacce da parte di Trump, il quale ha dichiarato sui social media di aver raggiunto un accordo quadro con Mark Rutte, segretario generale della NATO, “rispetto alla Groenlandia e, di fatto, all’intera regione artica”.

L’annuncio ha fatto seguito a un incontro della NATO svoltosi mercoledì, in cui alti ufficiali militari hanno discusso un compromesso secondo cui la Danimarca concederebbe agli Stati Uniti la sovranità su piccole porzioni dell’isola, dove gli Stati Uniti potrebbero costruire basi militari, stando a quanto riferito da tre alti funzionari vicini alla discussione.

Al momento, restano aperti molti interrogativi — e numerose obiezioni a qualsiasi tipo di accordo. Aaja Chemnitz, uno dei due membri groenlandesi del parlamento danese e figura politica di rilievo in Groenlandia, ha respinto i negoziati di Trump con la NATO.

“Ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni nelle dichiarazioni di Trump è completamente assurdo. La NATO non ha assolutamente alcun mandato per negoziare alcunché senza di noi in Groenlandia”, ha affermato in un post su Facebook.

Il discorso a Davos

In precedenza, nel corso della giornata, Trump era salito sul palco principale del World Economic Forum, in un auditorium gremito di centinaia di leader politici e aziendali che lo hanno ascoltato pazientemente mentre si vantava di aver reso gli Stati Uniti il paese “più caldo” (n.d.r. di maggior successo) al mondo.

Poi ha cambiato registro. “Volete che dica qualche parola sulla Groenlandia?”, ha chiesto Trump. Si è levata qualche risata sparsa, che si è però trasformata rapidamente in un silenzio ansioso, punteggiato da sussulti udibili, mentre il presidente si scagliava contro gli alleati della NATO.

Ha escluso il ricorso alla forza, il che è giunto come una sorpresa per alcuni: “Non devo usare la forza. Non voglio usare la forza. Non userò la forza”. Tuttavia, è sembrato minacciare conseguenze economiche e di sicurezza per l’Europa qualora agli Stati Uniti non fosse permesso di acquistare l’isola — per poi invertire la rotta solo poche ore dopo.

Un potenziale accordo?

Le informazioni in nostro possesso su un potenziale accordo sono molto limitate. I funzionari che hanno parlato con i miei colleghi sotto condizione di anonimato hanno paragonato l’idea di concedere agli Stati Uniti la sovranità su piccole parti della Groenlandia alle basi militari britanniche a Cipro, che sono considerate territorio britannico (i funzionari hanno precisato di non sapere se tale idea abbia ispirato l’accordo quadro annunciato da Trump).

È stata una giornata di brusche virate e lo stato dei negoziati rimane incerto. Tra alcuni leader europei è emerso un certo sollievo quando Trump ha escluso un’invasione per rivendicare l’isola, e alcuni groenlandesi e danesi hanno espresso speranza davanti alla prospettiva di una potenziale soluzione. Lars Løkke Rasmussen, ministro degli Esteri danese, ha dichiarato a un canale televisivo nazionale che la giornata si è conclusa meglio di come era iniziata.

“Stamattina avevamo un presidente che non escludeva di prendere la Groenlandia con la forza. Ora dice che non lo farà”, ha affermato.

