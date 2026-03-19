Guerra USA-Israele contro l’Iran: petrolio ai massimi assoluti oltre i 112 dollari

Donald Trump ha avvertito che gli Stati Uniti sono pronti a “far saltare in aria” il giacimento di gas iraniano di South Pars nel caso in cui Teheran dovesse sferrare nuovi attacchi contro le infrastrutture di gas naturale liquefatto (GNL) del Qatar. L’avvertimento giunge dopo che il Qatar ha denunciato “danni estesi” subiti a seguito di attacchi missilistici nell’area del terminal di Ras Laffan, la più grande struttura di GNL al mondo. Parallelamente, anche l’impianto di gas di Habshan, negli Emirati Arabi Uniti, è stato costretto a sospendere le operazioni.

L’Iran aveva giurato vendetta dopo che il giacimento di South Pars — il più vasto del pianeta — nella zona di Asaluyeh e le raffinerie circostanti erano stati bersaglio di raid aerei. È stata Israele a colpire il giacimento, scatenando la ritorsione di Teheran. La spirale di violenza ha immediatamente incendiato i mercati: il Brent ha guadagnato il 4% superando la soglia dei 110 dollari al barile. Nel frattempo, l’agenzia marittima britannica ha riferito di un incendio scoppiato a bordo di un’imbarcazione a est dello Stretto di Hormuz, colpita da un “proiettile non identificato”.

Nelle contrattazioni asiatiche di giovedì, l’escalation iraniana contro le infrastrutture energetiche del Golfo ha spinto al rialzo anche i future sul gas naturale statunitense, che sono saliti insieme alle quotazioni del greggio. L’Henry Hub ha registrato un incremento del 3,4%, attestandosi a 3,17 dollari per milione di BTU. Il Brent ha proseguito la sua corsa toccando i 112,43 dollari al barile (+4,7%), mentre i future sul gasolio da riscaldamento sono balzati del 5,9% a 4,45 dollari al gallone.

Sebbene i prezzi dell’Henry Hub riflettano principalmente i costi del gas domestico statunitense legati alle forniture via gasdotto, i parametri di riferimento europei e asiatici appaiono decisamente più vulnerabili alle interruzioni delle forniture causate dai danni alle infrastrutture qatariote, segnando una fase di estrema incertezza per l’approvvigionamento energetico globale.