Hormuz, la guerra ricompatta i BRICS. Passano navi indiane e cinesi

L’Iran sta mettendo a punto un processo di approvazione per consentire il passaggio sicuro delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, secondo Lloyds List Intelligence (LLI), una società di dati e intelligence marittima.

L’India, che è stata in trattative dirette con Teheran, ha designato 22 imbarcazioni dirette in India per l’evacuazione, incluse 20 navi valutate come critiche per la sicurezza energetica del Paese.

“I dati dell’Automatic Identification System (AIS), sebbene scarsi, suggeriscono che la nave cisterna per il GPL indiana abbia intrapreso una rotta insolita intorno all’isola di Larak, in Iran, e attraverso le acque territoriali iraniane, affinché la Marina del CGRI (Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica) e l’autorità portuale potessero valutare la conferma visiva dell’identità dell’imbarcazione”, ha dichiarato a The Hindu Richard Meade, caporedattore di Lloyd’s List Intelligence.

Dopo il pagamento, LLI ha riferito che nove navi sono uscite attraverso il corridoio presumibilmente sicuro dell’Iran e ad almeno una petroliera è stato permesso di passare previo pagamento di 2 milioni di dollari all’Iran. Fonti attendibili in India, nel frattempo, hanno affermato che con la situazione in Asia occidentale che continua a degenerare, alle navi indiane bloccate nello Stretto di Hormuz da più di due settimane è stato chiesto di “restare ferme” per il momento. Il processo per le navi indiane e altre è stato interrotto dopo gli attacchi israeliani ai più grandi giacimenti di gas iraniani a South Pars, hanno dichiarato le fonti.

Il greggio WTI quota alle 12 di venerdì 20 marzo 95,58 dollari al barile (+0,03) stabile rispetto a ieri ma su valori molto alti.

È in corso quindi un cambiamento importante nei flussi energetici e finanziari legati all’Iran e allo Stretto di Hormuz. Reuters ha confermato in più servizi che l’Iran ha consentito il passaggio di alcune navi indiane e che la Cina è in trattativa con Teheran per ottenere un transito sicuro per carichi di petrolio e gas destinati al mercato cinese. Reuters ha anche riportato che il commercio petrolifero tra Cina e Iran avviene in larga misura attraverso yuan e intermediari, aggirando il dollaro e le sanzioni statunitensi. Questo segnala una pressione crescente sul sistema del petrodollaro, anche se non prova che una singola nave indiana abbia pagato in yuan per attraversare Hormuz, né che il dollaro abbia perso il suo ruolo dominante nel commercio energetico globale.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi aveva dichiarato all’inizio della settimana che lo Stretto di Hormuz rimane operativo, ma l’Iran non permetterà il passaggio alle imbarcazioni collegate agli Stati Uniti e a Israele. Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha dichiarato alla CNBC lunedì (16 marzo 2026) che gli Stati Uniti stanno consentendo alle petroliere iraniane di transitare nello Stretto di Hormuz. “Le navi iraniane stanno già uscendo, e abbiamo permesso che accadesse per rifornire il resto del mondo”, ha affermato Bessent.

Il governo indiano ha dichiarato che le navi indiane Shivalik e Nanda Devi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz e si stanno ora dirigendo verso porti in India, trasportando un carico complessivo di 92.700 tonnellate metriche di GPL. Altre navi indiane rimangono in standby nella regione del Golfo. Non è stato menzionato alcun ruolo della Marina indiana nell’assistere le imbarcazioni. Tuttavia, filmati sui social media hanno confermato che la Marina indiana è coinvolta, con un cacciatorpediniere Progetto 15 della classe Visakhapatnam/Kolkata e un elicottero MH-60R ripresi dalla Shivalik.