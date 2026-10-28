I leader di Finlandia e Norvegia chiamano Putin. Bruxelles sotto shock

HELSINKI, 27 ottobre (Reuters) – I leader di Finlandia e Norvegia hanno telefonato martedì al presidente russo Vladimir Putin per esortarlo a porre fine alla guerra in Ucraina, discostandosi dalla prassi consolidata tra i leader dell’Europa occidentale di evitare contatti diretti con il Cremlino.

La telefonata, effettuata dal presidente finlandese Alexander Stubb e dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, ha rappresentato un tentativo di influenzare il processo diplomatico, in una fase in cui il presidente statunitense Donald Trump ha mutato la propria posizione a favore della Russia e le relazioni tra Stati Uniti e Ucraina hanno toccato il punto più basso degli ultimi 18 mesi. Støre ha riferito che lui e Stubb hanno parlato con Putin per circa 90 minuti, per poi colloquiare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

In una dichiarazione congiunta, i due leader hanno collegato l’iniziativa ai colloqui di pace previsti per il mese prossimo ad Abu Dhabi tra funzionari russi, ucraini e statunitensi – i primi incontri di questo tipo da febbraio.

Mosca e Kiev restano su posizioni molto distanti riguardo alle modalità per porre fine al conflitto, iniziato con l’invasione russa nel febbraio 2022; quest’anno si è registrato un incremento degli attacchi aerei a lungo raggio da entrambe le parti, mentre la linea del fronte è rimasta sostanzialmente statica.

“La discussione (con Putin) è stata franca e sostanziale. Siamo Paesi confinanti con la Russia. L’esito di questa guerra avrà un impatto diretto sulla nostra sicurezza e su quella dell’intera Europa. Porre fine al conflitto richiede discussioni dirette”, ha dichiarato Stubb. Støre ha aggiunto che lui e Stubb hanno “sottolineato l’importanza di una de-escalation”. Entrambi hanno ribadito il loro fermo sostegno all’Ucraina.

In dichiarazioni successive ai giornalisti finlandesi, Stubb ha precisato che tutti gli alleati occidentali sono stati consultati in merito all’iniziativa, aggiungendo che l’Ucraina aveva auspicato l’apertura di un nuovo canale di comunicazione; l’Europa, ha sottolineato, non può più restare a guardare, limitandosi a riservare alla Russia il “trattamento del silenzio”.

NESSUN SEGNALE DI COMPROMESSO DA PARTE DEL CREMLINO

Il resoconto della telefonata diffuso dal Cremlino non lascia trasparire alcun ammorbidimento della posizione di Putin. «È stato sottolineato che il raggiungimento di una pace giusta e duratura è possibile solo se gli interessi legittimi della Federazione Russa vengono presi in considerazione in modo pieno e incondizionato», si legge nella nota.

«Allo stesso tempo, è stata richiamata l’attenzione sulle politiche di confronto adottate dai paesi dell’UE e della NATO, che contribuiscono al prolungamento delle ostilità».

Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato che la telefonata di martedì non ha offerto nulla di nuovo riguardo al conflitto in Ucraina – in un contesto in cui è probabile un’intensificazione della guerra dell’informazione – e che i paesi europei stanno semplicemente cercando di ritagliarsi un ruolo nel processo negoziale.

I leader dell’Europa occidentale si sono per lo più rifiutati di parlare con Putin, sperando di isolarlo. Tuttavia, si sono ritrovati esclusi dagli sforzi di pace guidati dal presidente statunitense Donald Trump, considerato in molte capitali europee come una figura imprevedibile e incline a schierarsi dalla parte di Putin, a spese dell’Ucraina.

Questa percezione è stata rafforzata da alcuni accordi raggiunti questo mese, in cui Putin ha acconsentito a fornire gasolio russo agli Stati Uniti, mentre Trump ha allentato le sanzioni contro la Russia. L’Ucraina ha inoltre lamentato interruzioni nella condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e nei servizi internet satellitari, sui quali le sue forze armate fanno affidamento.

Secondo Gerhard Mangott, analista politico austriaco, i governi europei si sono «cacciati in un vicolo cieco» per quanto riguarda la ricerca di una soluzione al conflitto; la telefonata di martedì rappresenterebbe dunque un tentativo di stabilire un canale di dialogo. L’analista ha fatto riferimento ad alcune dichiarazioni rilasciate domenica da Jurij Ušakov, consigliere del Cremlino, il quale ha suggerito che l’Europa dovrebbe essere coinvolta nelle discussioni.

«Interpreto questo come un cambiamento nella posizione della Russia, dato che in precedenza Mosca aveva sempre respinto l’idea di discutere una risoluzione della guerra in Ucraina con gli europei», ha affermato Mangott.

LA CRITICA DEL LEADER DANESE

Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha dichiarato che la telefonata è stata coordinata con Kiev e che si è trattato dell’«approccio giusto». «Accogliamo con favore un sostegno così attivo ai nostri sforzi diplomatici e al processo di pace», ha affermato, aggiungendo di auspicare che un cessate il fuoco locale nei pressi della città di Oleshky – attualmente sotto occupazione russa – possa «aprire la strada ad ulteriori passi nel processo di pace». La prima ministra danese Mette Frederiksen ha dichiarato di non vedere alcun segnale che la Russia desideri la pace, aggiungendo: “Credo che l’Europa debba restare unita, anziché agire per conto proprio”.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha affermato che gli altri leader europei non erano stati informati dei colloqui.

“Ho l’impressione che tutti vogliano la pace, tranne Putin stesso. Nutro aspettative piuttosto basse riguardo a questo tipo di conversazione”, ha dichiarato Kristersson al quotidiano svedese DN. Il primo ministro polacco Donald Tusk ha riferito di aver detto a Stubb e Støre che, in simili contatti, “sono necessarie assoluta cautela e vigilanza”. Stubb e Støre hanno precisato di aver agito in qualità di leader dei rispettivi Paesi, e non per conto dell’Europa, aggiungendo di essersi “consultati in modo approfondito con tutti i nostri partner”. La Russia ha spesso accusato i governi europei di alimentare la guerra, fornendo armi all’Ucraina e rifiutando colloqui diretti. Una fonte vicina al Cremlino ha riferito che il presidente francese Emmanuel Macron è stato l’ultimo leader dell’UE a parlare con Putin.