di Aaron Lea e Borukh Taskin
Le anomalie del cerimoniale erano impossibili da ignorare, eppure le voci più autorevoli insistono nel dire che non significavano nulla. Xi Jinping è sceso personalmente sulla pista per accogliere Donald Trump: un abbraccio ai piedi dell’Air Force One, gesto rarissimo nella diplomazia moderna, sebbene reciproco, dato che Trump aveva già ricevuto Xi fuori dal protocollo sul suolo americano. Vladimir Putin, invece, è stato accolto da Cai Qi, il numero cinque nella gerarchia del Partito Comunista Cinese, il capo di gabinetto del partito. Al primo ministro giapponese è toccato un diplomatico in pensione. Nei vertici di questo livello sono previste due fotografie: quella ufficiale, con i soli capi di Stato, e la family photo con i coniugi. A Shenzhen ce n’è stata una sola. Solo la foto di famiglia. Il presidente della Federazione Russa è stato relegato dietro la spalla sinistra della moglie del padrone di casa, tenuto a distanza da Xi e Trump non per un vincolo di protocollo, ma per la sua deliberata assenza. E questo, ci assicurano i migliori esperti di cerimoniale del mondo, non vorrebbe dire assolutamente nulla.
La Malta che nessuno ricorda
Nel febbraio del 1945, Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill si incontrarono a Malta mentre erano diretti a Yalta. Non per definire una linea comune — le loro divergenze, a cominciare dalla Polonia, restavano profonde — ma per presentarsi al cospetto di Stalin come una coalizione, non come due ospiti isolati.
Nel novembre del 2026, Putin è volato a Shenzhen con un giorno intero di anticipo rispetto a Trump e ha tenuto un colloquio privato con Xi. Nel gergo militare si chiama coordinamento. La differenza rispetto al 1945 è sostanziale: allora gli alleati occidentali allinearono le proprie posizioni prima di incontrare Mosca; oggi Mosca ha ricevuto le istruzioni di Pechino prima di incontrare Washington.
Su Le Monde, Antoine Arjakovsky ha definito Shenzhen una «anti-Yalta»: non tre vincitori che si spartiscono il mondo, ma tre leader indeboliti in cerca di legittimazione reciproca. Minxin Pei, del Claremont McKenna College, ha osservato che il vertice ha dimostrato il convening power di Pechino, la sua capacità di riunire allo stesso tavolo leader che null’altro avrebbe mai fatto sedere insieme. Resta da vedere se questa novità durerà.
Cosa voleva ognuno di loro
I tre leader sono arrivati al vertice con agende incompatibili. Trump voleva discutere di disarmo nucleare, una proposta altrettanto scomoda per la Cina, con il suo arsenale ancora modesto, e per la Russia, per la quale le testate atomiche restano l’ultimo attributo credibile dello status di grande potenza. Alla vigilia dell’incontro, parlando ai giornalisti dei chip Nvidia, il presidente americano ha dichiarato: «Non credo sia il caso di insultare la Cina proprio prima di volare lì». Non è diplomazia: è l’ammissione che la sua linea negoziale era dettata dalla logistica, non dalla strategia.
Putin ha aperto i lavori richiamandosi ai principi fondativi delle Nazioni Unite per chiedere una sola cosa: «uguaglianza» e «rispetto reciproco». Nessun accordo concreto, nessun calendario per il ritiro delle truppe. Solo riconoscimento. Un Paese la cui economia è undici volte più piccola di quella americana è volato a Shenzhen con un unico obiettivo: sentirsi parlare, finalmente, come a una grande potenza. Per quale altro motivo, del resto, si scatena una guerra?
Xi puntava al ruolo di regista globale, ed è esattamente ciò che ha ottenuto. Ospitava i leader delle due potenze a cui la Cina aveva guardato dal basso in alto per ottant’anni: prima l’Unione Sovietica, poi gli Stati Uniti. Ora entrambi erano venuti da lui. L’abbraccio sulla pista era un abbraccio dettato dalla dipendenza: l’economia cinese ha bisogno del mercato americano. Xi ha pagato il prezzo di una tregua sui dazi pur di conquistare il diritto di sedere a capotavola.
Cosa ha ottenuto ognuno di loro
L’incontro è durato novanta minuti. Yalta durò otto giorni, con diplomatici e generali al lavoro nei corridoi per tradurre le parole in impegni vincolanti. Sul New York Times, due veterani come David Sanger e Peter Baker hanno liquidato Shenzhen come «una passerella fotografica glorificata»: non una metafora, ma una valutazione tecnica di protocollo.
La Yalta di cartone
L’esito del vertice è stato condensato nei quattro punti di una dichiarazione congiunta diffusa dal Cremlino.
Primo punto: la riforma dell’ONU. Tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza che bloccano qualsiasi riforma da trent’anni hanno proclamato il loro impegno a riformarlo. Lo strumento stesso dell’ostruzionismo ha firmato un documento che ne certifica l’inutilità.
Secondo punto: la stabilità delle forniture energetiche. La Russia, sotto sanzioni, continua a esportare petrolio. Trump aveva già ammorbidito il regime sanzionatorio in ottobre; ora le esportazioni petrolifere russe vengono consacrate in un documento congiunto come un «bene globale». Le sanzioni non vengono nemmeno nominate.
Terzo punto: la Corte Penale Internazionale. È l’unica clausola giuridicamente operativa dell’intero testo. Si parla di «immunità dei funzionari», un riferimento diretto all’immunità dei capi di Stato in carica dalla giurisdizione della Corte. Su Putin pende un mandato d’arresto per la deportazione dei bambini ucraini. Gli Stati Uniti non riconoscono la CPI, e nemmeno la Cina. Ora entrambi hanno sottoscritto pubblicamente una posizione che mette Putin al riparo da quel mandato. L’ex ambasciatore americano a Mosca Michael McFaul non ha usato giri di parole: «Se pensasse davvero che questo sia un evento di pace, l’ultima cosa che farebbe sarebbe bombardare i ponti di Kiev, paralizzando la capitale ucraina. Invece si porta a casa la fotografia e il diritto di chiamarla Yalta 2.0». Trump ha abbandonato ogni prudenza diplomatica, dichiarando che la Corte Penale Internazionale «ha perso completamente il controllo» ed «è uscita totalmente dalla propria giurisdizione». La linea legale del Cremlino pronunciata da un presidente americano come fosse farina del suo sacco.
Quarto punto: la guerra nucleare. La formula è copiata parola per parola dalla dichiarazione Reagan-Gorbaciov del 1985. Nessuna scadenza, nessuna sede, nessuna agenda per un eventuale seguito.
Investite in Ruanda
A Shenzhen, Putin ha rivolto un appello alle aziende tecnologiche affinché investano in Russia. Un invito dotato all’incirca della stessa forza persuasiva di una campagna pubblicitaria «Investite in Ruanda» lanciata nel bel mezzo di una guerra civile, come ha ironizzato Evgenij Savostjanov. La Russia produce per il resto del mondo «quasi nulla di valore, a parte armamenti, vodka e caviale», ha osservato il New York Times. È l’ottava economia mondiale, otto volte più piccola di quella cinese e undici volte inferiore a quella americana. Vladislav Inozemtsev emette il verdetto con la freddezza di un medico legale: «Questa guerra non ha veri beneficiari. Senza di essa, ogni singolo gruppo sociale della società russa, compresi gli oligarchi, oggi vivrebbe meglio».
Mentre a Shenzhen scattavano i flash, Mosca congelava 290 grandi progetti federali di edilizia pubblica per un valore di 9.500 miliardi di rubli. Tra questi figurano 43 ospedali, 47 scuole e il rompighiaccio nucleare Rossija, rinviato al 2030. I fondi per le cure oncologiche sono crollati del 70 per cento. L’economista Igor Lipsits ha commentato: «La Russia sta imboccando di nuovo il binario sovietico». Nel 1989 le autorità dell’URSS bloccarono i cantieri per lo stesso identico motivo: i soldi erano finiti, divorati dalla guerra e dalla corsa agli armamenti. Quello si rivelò il crepuscolo di un impero. Questa non è certo un’alba.
Mentre posavano per le foto
Il direttore del Kennan Institute, Michael Kimmage, sintetizza così la portata storica dell’evento: «Da Versailles a Yalta, fino a questo. L’Europa viene cancellata». Assenti dal tavolo: Giappone, India, Corea del Sud, Australia, Regno Unito, Francia, Germania, Italia. E soprattutto — dettaglio più eloquente di tutti — Ucraina e Iran, ovvero le parti in causa delle due guerre che il vertice avrebbe dovuto affrontare.
Scrivendo oggi su Al Jazeera, Vladislav Inozemtsev ha coniato la formula definitiva: Xi sta istituzionalizzando uno schema G2+1, sapendo benissimo che il «+1» — la Russia — verrà scaricato non appena finirà la guerra in Ucraina e si spegneranno i riflettori sul Cremlino. Putin si prende la fotografia. Xi si prende l’architettura geopolitica. Alla Russia resta la sala d’attesa.
Alina Polyakova, del Center for European Policy Analysis, aggiunge il dettaglio psicologico che completa il ritratto: «È seduto al tavolo delle grandi potenze. Per Putin questo significa fiducia, legittimazione. Si vede come lo zar di un impero, non come il presidente di un Paese in pieno declino».
Che cosa succede adesso
Trump ha invitato Putin al G20 di Miami a dicembre. Il formato G2+1 si prepara così alla sua prossima replica, stavolta sul suolo americano e senza il cuscinetto cinese.
I democratici hanno conquistato la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti e da gennaio il controllo del Congresso sull’esecutivo cambierà musica. La finestra utile per blindare questo assetto trilaterale senza dover rendere conto al Parlamento si riduce a novembre e dicembre. Cioè adesso.
La dichiarazione finale è scritta in modo che ciascuno dei tre attori possa leggervi ciò che preferisce. Nessuno ha assunto impegni verificabili. C’è una sola norma realmente operativa, e lavora esclusivamente a favore di Putin; le altre tre sono scatole vuote.
Shenzhen non ha mostrato come i grandi leader si dispongono attorno a un tavolo rotondo, per il semplice motivo che oggi nel mondo non esistono grandi leader. Ha mostrato piuttosto che la Russia non possiede più un tavolo proprio. Le è stata concessa una sedia aggiunta a quello altrui: una sala d’attesa dalla quale, tra qualche anno, gli altri si alzeranno e se ne andranno, dimenticando persino di chiudere la porta alle loro spalle.
Ma c’è un punto decisivo. Per l’Ucraina, questo vertice ha tracciato una cornice dentro la quale questi sedicenti «adulti responsabili» proveranno a spingerla, ciascuno con un diverso grado di pressione. Xi spingerà con guanti di velluto, invocando «stabilità» e «dialogo». Trump spingerà con le maniere forti, a colpi di ultimatum e minacce di tagliare le forniture. E Putin è già talmente incastrato dentro questo ingranaggio da trascinare tutti verso l’abisso.
È proprio quella oscurità che, in qualche modo, sembra attrarli entrambi.
Aaron Lea e Borukh Taskin sono analisti e saggisti che si occupano di geopolitica ed economia politica. Collaborano con The Moscow Times, Kasparov.org, La Razón, desk.russie, Italia.co e altre testate. È di prossima uscita il loro libro «Special Operation Donald Trump: The Machinery of Democracy’s Replacement».