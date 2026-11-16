di Cosimo Risi

Al vertice informale di Dublino, dopo lunga gestazione, i Ventisette hanno delineato il formato della rappresentanza europea ai negoziati con la Russia sull’Ucraina.

Gli Americani hanno aperto alla partecipazione europea per scopi sia diplomatici che funzionali. Diplomatici perché sarebbe stravagante discutere di sicurezza europea senza i padroni di una parte della casa. Funzionali per scaricare in larga parte sugli europei le garanzie per il dopo: il primo baluardo contro la possibile revanche russa, l’onere della ricostruzione dell’Ucraina, che non escluderebbe ovviamente le imprese americane.

I Russi si riservano per ora, attendono di capire se l’approccio europeo sarà costruttivo abbandonando i toni guerrafondai di sempre. È costume di Mosca indicare Washington come la controparte responsabile e Bruxelles, Londra e Kiev come le controparti irriducibili. Fingendo di ignorare, al pari degli Americani, che la minaccia russa all’Ucraina è una ferita all’assetto generale del Continente. Non una guerra “domestica”, ma il prodromo di una guerra generale. La sensibilità europea è altissima, stupisce perciò che ci siano voluti quasi cinque anni perché il Consiglio europeo varasse la rappresentanza negoziale.

Il formato è il cosiddetto E5 + 2. Gli E5 coincidono con i vecchi Volenterosi: Francia, Germania, Regno Unito, Polonia. Si aggiunge l’Italia, riluttante al gruppo dei Volenterosi ed ora disposta ad entrare nel gruppo più largo. I Due residui sono le istituzioni europee, Commissione (l’Alta Rappresentante) e Consiglio (il Presidente del Consiglio europeo).

Resta impregiudicato il ruolo di chi esprimerà la posizione, difficile immaginare una cacofonia di sette voci. Kallas esigeva il ruolo per sé, la sua presenza è male accetta ai Russi, essa stessa ne è consapevole, ribadisce la convinzione che la Russia non ha reale volontà di negoziare. Si inserisce il Regno Unito. Con il nuovo Primo Ministro laburista il suo percorso di avvicinamento all’Unione si fa più marcato, anche se è presto per parlare di una Brexit a ritroso.

Le trattative si svolgono ad Abu Dhabi, officiate dai dirigenti emiratini, vedono finora coinvolti gli alti funzionari delle parti. È presto per una riunione a livello di Ministri degli Esteri o di Capi di Stato e di Governo.

Le proposte sul tappeto sono antitetiche, lo scenario è tipico delle battute iniziali. Si parte con le idee massimali per poi acconciarsi a formule mediane di compromesso. Da una parte, la Russia chiede che la NATO torni ai confini del 1997, e cioè escluda tutti i nuovi membri fino alla Finlandia e che comunque smobiliti le istallazioni militari vicine alla Russia. Zelenskyy, di rimando, fa sapere che gli USA gli chiedono di rinunciare al Donbass, anche la parte non conquistata sul campo, in cambio delle adesioni a UE e NATO. Sulla UE non vi sarebbero riserve di fondo dei Russi. Sulla NATO si cadrebbe nel punto precedente: Mosca patisce il fiato corto dell’Alleanza ai propri confini.

Sullo sfondo è la nuova architettura di sicurezza europea: il ritorno allo spirito di Helsinki che portò alla creazione della CSCE e poi dell’OSCE di Vienna. Il quadro diviene allora più problematico, bisognerà attendere alla formulazione di nuovi trattati. La Russia diffida delle promesse occidentali, finora non rispettate, come il famoso e discusso Gentlemen’s Agreement fra James Baker, Segretario di Stato Usa, e Mikhail Gorbachev, Presidente URSS. L’accordo informale, nella ricostruzione di Gorbachev, prevedeva che con la fine dell’Unione Sovietica la NATO non avrebbe avanzato di un metro a Est.

Le trattative sono alle prime concrete battute. V’è da sperare che la concretezza le accompagni a lungo e che nel frattempo la Russia non ne approfitti per proseguire la campagna militare a danno della popolazione ucraina, già stremata da anni di attacchi. L’inverno alle porte può essere cattivo consigliere.

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Cosimo Risi, già diplomatico, è stato da ultimo Ambasciatore d’Italia in Svizzera. Attualmente insegna Diritto Internazionale all’Università di Salerno e Relazioni internazionali al Collegio europeo di Parma. Fa parte dell’Advisory Board di Italia.co. Rappresentante permanente presso la Conferenza del Disarmo a Ginevra, è considerato un profondo conoscitore e saggista esperto di questioni mediorientali. Il suo ultimo libro è “Tra il mare e il fiume – Cronache mediorientali 2024-2026” (Edizioni All Around); tema trattato anche in Terre e guerre di Israele. Sette anni di cronache mediorientali (Luca Sossella Editore, 2024).