Iran, allarme terrorismo negli USA. Casa Bianca blocca report dell’intelligence

L’amministrazione di Donald Trump sta impedendo alle principali agenzie di intelligence statunitensi di allertare le forze dell’ordine su scala nazionale riguardo alla crescente minaccia terroristica legata al conflitto con l’Iran, secondo quanto rivelato in esclusiva dal Daily Mail. L’FBI, il Dipartimento della Sicurezza Internazionale (DHS) e il Centro Nazionale Controterrorismo stavano preparando per venerdì una dichiarazione congiunta destinata alle autorità statali e locali, volta a segnalare un aumento del livello di pericolo a causa della guerra in corso con Teheran, come riferito da un alto funzionario del DHS.

Il bollettino, visionato dal Daily Mail, descrive minacce elevate da parte del governo iraniano contro il personale e le strutture militari e governative degli Stati Uniti, le istituzioni ebraiche e israeliane e i loro presunti sostenitori, nonché contro i dissidenti iraniani e altri attivisti anti-regime residenti negli Stati Uniti. Il rapporto prosegue spiegando che individui radicalizzati con diversi background ideologici potrebbero considerare questo conflitto o altri eventi geopolitici come una giustificazione per ricorrere alla violenza.

Il documento di cinque pagine, la cui diffusione è stata fermata dalla Casa Bianca, fornisce dettagli specifici sulle modalità con cui i gruppi affiliati all’Iran potrebbero compiere attacchi nel Paese. Una sezione specifica illustra come le forze dell’ordine locali dovrebbero rispondere a questo tipo di violenza. Il titolo ufficiale del dossier è Rapporto sulla sicurezza pubblica: minaccia elevata negli Stati Uniti durante il conflitto USA-Iran.

Il Dipartimento della Sicurezza Internazionale ha infranto il protocollo avvisando la Casa Bianca della pubblicazione imminente del bollettino nazionale con alcune ore di anticipo rispetto ai tempi previsti. Funzionari di alto livello dell’amministrazione Trump hanno quindi ordinato di sospenderne la diffusione, mettendo il documento in attesa.

La Casa Bianca, in una dichiarazione rilasciata al Daily Mail, non ha smentito il blocco del bollettino sul terrorismo. La portavoce Abigail Jackson ha dichiarato che la Casa Bianca sta coordinando strettamente il lavoro con tutte le agenzie governative per garantire che le informazioni diffuse siano accurate, aggiornate e adeguatamente verificate, anche se ciò richiede più tempo per assicurare che nulla venga fatto in un vuoto decisionale.

