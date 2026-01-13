Iran: “Almeno 12mila morti”. Per il regime sono 2.000. L’Onu: “Siamo inorriditi”

“Almeno 12mila persone, molte under 30, sono state uccise” nelle proteste in Iran. Lo riporta Iran International, in quello che il media di opposizione basato a Londra definisce “il più grande massacro nella storia contemporanea dell’Iran, avvenuto in gran parte nelle notti dell’8 e 9 gennaio”. La stima del comitato editoriale di Iran International si basa “su un’analisi esclusiva di fonti e dati medici” e la sua diffusione è stata “ritardata fino alla convergenza delle prove”: è stata fatta su un’analisi in più fasi di notizie da più fonti, “tra cui una vicina al Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale”.
Corpi avvolti in sacchi neri ammassati all’esterno del Centro di Medicina Legale di Kahrizak, alle porte di Teheran: è l’orrore documentato da un video circolato domenica sui social media. (Fonte: Social media / via Reuters)
Dopo le critiche di Merz, la replica di Araghchi: “Cosa ha da dire dei 70mila morti a Gaza?”
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha contestato Friedrich Merz dopo che il cancelliere tedesco aveva criticato Teheran per la violenza utilizzata nel reprimere le proteste in Iran, aggiungendo che presto si potrebbe assistere al crollo della Repubblica islamica. “Quando l’Iran sconfigge i terroristi che uccidono civili e agenti di polizia, il cancelliere tedesco si affretta a dichiarare che ‘la violenza è espressione di debolezza’. Cosa ha da dire, allora, il signor Merz del suo incondizionato sostegno all’omicidio di massa di 70mila palestinesi a Gaza?”, ha scritto Araghchi in un messaggio su X, aggiungendo che il governo tedesco è “nella posizione peggiore” per parlare della questione dei diritti umani.
Il 17enne Amir, trucidato dalle forze di polizia, diventa il simbolo della protesta
È uno dei simboli della protesta in Iran: un giovane di 17 anni, Amir Ali Haydari, tra le giovani vittime della repressione in Iran. Il cugino, Diako, che vive a Cardiff, ha raccontato alla britannica Sky News che il ragazzo ha partecipato alle proteste giovedì scorso con i suoi compagni di classe a Kermanshah, nell’ovest del Paese, dove è stato trucidato dalle forze di polizia. E dove sarebbero state uccise “centinaia di persone”.
“È stato colpito al cuore, e mentre esalava l’ultimo respiro lo hanno colpito alla testa con il calcio di una pistola, così tante volte che il suo cervello si è sparso a terra” ha detto Diako riferendo le notizie arrivate dai familiari in Iran. “Poi, all’obitorio dove si trovano tutti i corpi, hanno rilasciato un certificato di morte che attesta una caduta da una grande altezza”.
Sky News sottolinea che in un filmato girato a Kermanshah giovedì scorso, si vedono poliziotti in borghese intimidire i manifestanti e sparare contro di loro per le strade. I familiari di Amir affermano che molti amici dell’adolescente sono rimasti coinvolti nelle violenze: “Due sono in coma e hanno ucciso molti dei suoi amici. Proprio come lui. Li hanno fucilati. Molti amici di Amir Ali sono morti” riferisce il cugino, aggiungendo che “quando (la famiglia) ha ritirato il corpo, lo zio di Amir mi ha detto che c’erano circa 500 cadaveri in ospedale. Ha dovuto identificare il corpo tra tutti gli altri”.
Wsj, Teheran dà la caccia agli utenti Starlink per impedire la diffusione dei video delle proteste
Le autorità iraniane stanno dando la caccia agli utenti di Starlink per impedire che i video delle proteste diventino globali. Lo scrive il Wall Street Journal notando che i video ripresi dalle strade sono uno dei pochi modi per ottenere informazioni sulla portata delle proteste e sulle azioni delle autorità iraniane.
I terminali Starlink sono illegali in Iran e vengono introdotti clandestinamente, spesso su piccole imbarcazioni provenienti da Dubai o attraverso il confine con il Kurdistan iracheno. Una delle opzioni che verranno presentate oggi al presidente americano Trump è quella di inviare altri terminali Starlink in Iran.
Cina: ci opponiamo a dazi illegali, proteggeremo i nostri interessi
La Cina si oppone a “tutte le sanzioni unilaterali illegali”. Così in una nota l’ambasciata cinese a Washington dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che avrebbe imposto dazi del 25% a qualsiasi paese che facesse affari con l’Iran.
”La posizione della Cina contro l’imposizione di dazi indiscriminati è coerente e chiara. Le guerre tariffarie commerciali non hanno vincitori e la coercizione e la pressione non possono risolvere i problemi”, prosegue la nota. ”La Cina adotterà tutte le misure necessarie per proteggere i propri legittimi diritti e interessi”, ha aggiunto.