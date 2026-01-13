Iran: “Almeno 12mila morti”. Per il regime sono 2.000. L’Onu: “Siamo inorriditi”

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha contestato Friedrich Merz dopo che il cancelliere tedesco aveva criticato Teheran per la violenza utilizzata nel reprimere le proteste in Iran, aggiungendo che presto si potrebbe assistere al crollo della Repubblica islamica. “Quando l’Iran sconfigge i terroristi che uccidono civili e agenti di polizia, il cancelliere tedesco si affretta a dichiarare che ‘la violenza è espressione di debolezza’. Cosa ha da dire, allora, il signor Merz del suo incondizionato sostegno all’omicidio di massa di 70mila palestinesi a Gaza?”, ha scritto Araghchi in un messaggio su X, aggiungendo che il governo tedesco è “nella posizione peggiore” per parlare della questione dei diritti umani.

Il 17enne Amir, trucidato dalle forze di polizia, diventa il simbolo della protesta

È uno dei simboli della protesta in Iran: un giovane di 17 anni, Amir Ali Haydari, tra le giovani vittime della repressione in Iran. Il cugino, Diako, che vive a Cardiff, ha raccontato alla britannica Sky News che il ragazzo ha partecipato alle proteste giovedì scorso con i suoi compagni di classe a Kermanshah, nell’ovest del Paese, dove è stato trucidato dalle forze di polizia. E dove sarebbero state uccise “centinaia di persone”.

“È stato colpito al cuore, e mentre esalava l’ultimo respiro lo hanno colpito alla testa con il calcio di una pistola, così tante volte che il suo cervello si è sparso a terra” ha detto Diako riferendo le notizie arrivate dai familiari in Iran. “Poi, all’obitorio dove si trovano tutti i corpi, hanno rilasciato un certificato di morte che attesta una caduta da una grande altezza”.

Sky News sottolinea che in un filmato girato a Kermanshah giovedì scorso, si vedono poliziotti in borghese intimidire i manifestanti e sparare contro di loro per le strade. I familiari di Amir affermano che molti amici dell’adolescente sono rimasti coinvolti nelle violenze: “Due sono in coma e hanno ucciso molti dei suoi amici. Proprio come lui. Li hanno fucilati. Molti amici di Amir Ali sono morti” riferisce il cugino, aggiungendo che “quando (la famiglia) ha ritirato il corpo, lo zio di Amir mi ha detto che c’erano circa 500 cadaveri in ospedale. Ha dovuto identificare il corpo tra tutti gli altri”.

Wsj, Teheran dà la caccia agli utenti Starlink per impedire la diffusione dei video delle proteste