Iran: forze di terra, per farne cosa?

In quattro settimane, i raid israelo-americani hanno indebolito il regime iraniano, ma non lo hanno sconfitto. I guardiani della rivoluzione proseguono le loro ritorsioni su scala regionale, estendendole persino con l’entrata in gioco degli houthi dello Yemen e la moltiplicazione dei tentativi di attentato in Europa. Continuano a nascondere 450 kg di uranio arricchito, la cui unica ragion d’essere è la ricerca della bomba atomica. E non allentano la morsa sulla popolazione, doppiamente vittima dei bombardamenti e della repressione.

Donald Trump potrebbe proseguire il corso delle operazioni sperando che, a un certo punto, l’armatura militaro-teocratica dell’Iran si incrini. Ma questa prospettiva appare incerta, tanto questo potere ormai senza volto si è preparato a sopravvivere con le armi. Il presidente americano aggiunge dunque nuove carte al suo gioco: un’offerta di negoziati che, per ora, ribadisce le sue richieste di disarmo e capitolazione; e l’arrivo di forze di terra il cui impegno segnerebbe una svolta nella guerra.

Pur contribuendo alla pressione esercitata su Teheran, i 5.000 Marines già operativi – anche se rinforzati dal previsto dispiegamento di 10.000 soldati e paracadutisti – non costituiscono una forza d’invasione tale da impressionare i prezzolati dei mullah. Tuttavia, Trump ha mostrato la sua propensione a utilizzare le risorse militari a sua disposizione. La questione è dunque sapere cosa intenda fare con questa truppa, non trascurabile per condurre operazioni commando, ma insufficiente per tenere un terreno ostile. Forze di terra, per farne cosa?

Se vuole uscire a testa alta da un conflitto che minaccia di eternizzarsi, il capo della Casa Bianca ha bisogno di un trofeo. La presenza di truppe al suolo punta verso tre opzioni: un cambio di regime, lo sblocco dello stretto di Hormuz o il recupero delle scorte di uranio. Tutte sono estremamente aleatorie e rischiose, basandosi su un’intelligence di alta precisione, il cui segreto è ben custodito. È chiaro, in ogni caso, che i leader iraniani prendano seriamente queste ipotesi. La loro risposta, già abbozzata e mirata allo stretto di Bab al-Mandab e al petrolio saudita nel Mar Rosso, segnerebbe un’ulteriore escalation, dalle ripercussioni mondiali.