Iran, il regime degli Ayatollah ha ammazzato oltre 30.000 persone per reprimere le proteste

Il sito di notizie iraniano legato all’opposizione, Iran International, riporta ora che oltre 36.000 persone sono state uccise dal regime durante le proteste all’inizio di questo mese; cifre simili a quelle precedentemente diffuse dalla rivista Time.

La testata afferma che la propria stima del bilancio delle vittime nella brutale repressione dell’8-9 gennaio si basa su ampi dati raccolti da “documenti riservati, rapporti sul campo e testimonianze di personale medico, testimoni e famiglie delle vittime”. Secondo il sito, questi numeri rendono l’accaduto il “massacro di civili più sanguinoso nella storia delle proteste di piazza avvenuto in un arco di due giorni”.

Oltre alle uccisioni di massa durante le manifestazioni, la testata dichiara di aver ricevuto prove, incluse fotografie, del fatto che alcune persone siano state giustiziate dalle forze di sicurezza mentre ricevevano cure per le ferite riportate all’interno degli ospedali.

“Le uccisioni organizzate in tutto l’Iran indicano che la brutale repressione è stata attuata con il consenso e la cooperazione delle istituzioni statali e su ordine delle massime autorità della Repubblica Islamica“, si legge nel rapporto. Il servizio della rivista Time aveva precedentemente citato due alti funzionari anonimi del Ministero della Salute del Paese.

Finora, il governo iraniano ha ammesso un bilancio di 3.117 morti, inclusi alcuni membri dei servizi di sicurezza. Tuttavia, il New York Times riporta che la Guida Suprema dell’Iran, Ali Khamenei, il 9 gennaio avrebbe ordinato alle forze di sicurezza di “schiacciare” le manifestazioni di massa nel Paese “con ogni mezzo necessario”. Citando due funzionari iraniani anonimi a conoscenza delle istruzioni del leader, il quotidiano afferma che alle forze sia stato ordinato di “sparare per uccidere e non mostrare alcuna pietà”.