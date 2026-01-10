Iran, la rabbia non si ferma: piazze in rivolta. E il regime sferra l’offensiva

Le strade dell’Iran sono rimaste avvolte dalle fiamme e dalle grida di protesta fino alle prime luci di sabato mattina. Il movimento di dissenso, ormai inarrestabile, continua a sfidare apertamente un apparato di sicurezza che sta inasprendo di ora in ora la violenza della repressione.

Nonostante l’oscuramento totale della rete imposto giovedì per tagliare ogni legame con l’esterno, diversi filmati sono riusciti a filtrare oltre i confini nazionali. Le immagini mostrano migliaia di persone riversate nelle arterie principali di Teheran al grido di «Morte a Khamenei» e «Lunga vita allo Scià», slogan che segnano una frattura profonda e simbolica con l’ordine teocratico.

La sfida nel cuore del potere

A Mashhad, città natale della Guida Suprema, la folla ha marciato tra roghi e barricate in una delle dimostrazioni di sfida più significative degli ultimi anni. Khamenei ha risposto bollendo i manifestanti come «vandali» e accusando direttamente gli Stati Uniti di alimentare il fuoco della sedizione.

Il clima internazionale si fa incandescente. Donald Trump ha alzato ulteriormente la posta, minacciando un intervento diretto qualora le autorità iraniane non fermino il massacro. Venerdì, il Presidente statunitense ha avvertito che il regime è «in grossi guai», aggiungendo con il suo stile inconfondibile:

«Fareste meglio a non iniziare a sparare, perché allora inizieremo a sparare anche noi».

La resistenza digitale: il ruolo di Starlink

Il blocco quasi totale delle comunicazioni rende estremamente difficile per i media internazionali stimare l’esatta portata delle manifestazioni, ma i pochi attivisti che riescono a eludere la censura tramite il sistema satellitare Starlink descrivono uno scenario di guerra urbana.

Un manifestante a Teheran, in contatto sporadico con il Guardian grazie alla connessione satellitare, ha inviato messaggi agghiaccianti:

Cecchini appostati: Squadre di tiratori scelti sarebbero state posizionate sui tetti nell’area di Tarish Arg, un quartiere facoltoso della capitale.

Bilancio delle vittime: «Stanno sparando ovunque in città», riferisce la fonte, parlando di «centinaia di corpi» visti nelle strade.

Sebbene i dati ufficiali siano impossibili da verificare a causa del blackout, la percezione di un regime che ha perso il controllo del Paese è sempre più forte. Questa ondata di proteste rappresenta ormai la sfida più seria alla tenuta della Repubblica Islamica dalla sua fondazione.