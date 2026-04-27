«Israele deve cambiare rotta»: gli avversari di Netanyahu uniscono le forze per le prossime elezioni

Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si trova ad affrontare la prospettiva di correre contro una “super coalizione” di centro-destra nelle elezioni di quest’anno. Due dei suoi più temibili rivali politici hanno infatti unito le forze nel tentativo di spodestarlo, invitando un terzo leader di partito a unirsi alla sfida.

In una mossa che alcuni analisti hanno paragonato alla coalizione di centro-destra che rimosse Viktor Orbán dal potere in Ungheria, gli ex primi ministri — il destrorso Naftali Bennett e il centrista Yair Lapid — hanno rilasciato dichiarazioni congiunte annunciando la fusione dei rispettivi partiti: Bennett 2026 e Yesh Atid (“C’è un futuro”).

L’annuncio è arrivato poco dopo la rivelazione da parte di Netanyahu di essersi sottoposto recentemente alla rimozione di un tumore maligno alla prostata. La notizia ha sollevato interrogativi sulla tempistica di una comunicazione vaga nei dettagli e sulle sue condizioni di salute generali, tema che ora diventerà con ogni probabilità un argomento centrale della campagna elettorale.

«Siamo qui insieme per il bene dei nostri figli. Lo Stato d’Israele deve cambiare rotta», ha dichiarato Lapid durante una conferenza stampa congiunta domenica, al fianco di Bennett. Quest’ultimo ha annunciato che il nuovo partito si chiamerà Together (“Insieme”) e che ne sarà il leader. «Dopo 30 anni, è tempo di congedarsi da Netanyahu e aprire un nuovo capitolo per Israele», ha affermato Bennett.

Il ruolo di Gadi Eisenkot

Bennett ha inoltre esteso l’invito a Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane e leader del partito Yashar, affinché si unisca alla coalizione. I sondaggi suggeriscono che un’alleanza tra i tre partiti creerebbe il gruppo più numeroso all’interno della Knesset. Nella giornata di lunedì, Eisenkot ha chiesto a Bennett di coordinare con lui ogni mossa futura.

Sebbene Eisenkot non abbia ancora ufficializzato la sua adesione, ha accolto con favore la nascita del nuovo raggruppamento. «L’obiettivo di vincere le elezioni cruciali che ci attendono è comune», ha scritto Eisenkot, definendo Bennett e Lapid «partner» e promettendo di continuare ad agire con «responsabilità e saggezza» per ottenere «la vittoria e il cambiamento necessari per lo Stato d’Israele».

Lo scenario elettorale

Per comprendere la portata della sfida a Netanyahu, un recente sondaggio per il quotidiano Maariv mostra il partito di Bennett in parità con il Likud di Netanyahu a 24 seggi alla Knesset, mentre Yesh Atid di Lapid ne otterrebbe sette e Yashar di Eisenkot 12.

Tuttavia, la complessa natura della politica di coalizione israeliana suggerisce che Bennett potrebbe perdere parte dei consensi in una partnership con Lapid, allontanando quegli elettori delusi del Likud che si oppongono fermamente al leader centrista.

Fin dal suo primo mandato negli anni ’90, Netanyahu è stato una figura polarizzante sia in patria che all’estero. Bennett e Lapid hanno già unito le forze in passato, ponendo fine al dodicennio consecutivo di Netanyahu nelle elezioni del 2021. Quell’esperienza portò alla formazione di un governo di coalizione che, con una maggioranza risicata e profonde divisioni su temi come il conflitto israeliano-palestinese, sopravvisse appena 18 mesi.

Quella coalizione incluse per la prima volta nella storia di Israele un partito espressione della minoranza araba del Paese — palestinese per retaggio, israeliana per cittadinanza — la Lista Araba Unita (UAL). In precedenza, nel 2013, il duo si era imposto nella coalizione di governo di Netanyahu con una manovra che aveva escluso i suoi tradizionali alleati ebrei ultraortodossi.

Fonte: The Guardian