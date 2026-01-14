Israele e Paesi Arabi frenano gli USA: “Non colpite l’Iran, il regime va prima indebolito”

Israele e diverse nazioni arabe avrebbero suggerito all’amministrazione Trump di sospendere, per il momento, qualsiasi piano di attacco militare contro l’Iran. Secondo quanto riportato martedì da NBC News, gli alleati regionali degli Stati Uniti ritengono che la Repubblica Islamica non sia ancora sufficientemente indebolita affinché un intervento armato possa portarne al definitivo crollo.

L’indiscrezione giunge mentre il Presidente Donald Trump riferisce alla stampa di non aver ancora deciso quale linea d’azione intraprendere in risposta alla sanguinosa repressione delle proteste da parte di Teheran. Secondo l’agenzia HRANA, le rivolte hanno ormai infiammato tutte le 31 province iraniane: in poco più di due settimane si contano almeno 2.571 morti e oltre 18.100 arresti, ma il Mossad stima che il bilancio reale delle vittime possa essere più del doppio.

La strategia del rinvio

Secondo il report di NBC, che cita funzionari statunitensi, arabi e fonti vicine alla leadership israeliana, il messaggio recapitato ai vertici politici e militari di Washington è chiaro: colpire troppo presto potrebbe essere controproducente. Funzionari israeliani avrebbero ribadito il loro forte sostegno a un “regime change”, avvertendo però che un’azione militare straniera isolata potrebbe non bastare se il potere centrale non è già vacillante.

L’idea è quella di lasciare che le proteste interne logorino ulteriormente il sistema. Tra le alternative proposte dai servizi israeliani per accelerare la caduta del regime figurano:

Supporto tecnologico ai manifestanti per aggirare il blackout delle comunicazioni.

Inasprimento radicale delle sanzioni economiche.

Cyber-attacchi mirati alle infrastrutture chiave.

Raid chirurgici contro figure di alto livello della leadership iraniana.

Il fronte arabo e il no di Riad

Se Israele punta a un rinvio tattico, i Paesi del Golfo appaiono decisamente più cauti. Arabia Saudita, Oman e Qatar hanno avvertito gli Stati Uniti che un tentativo di rovesciare il regime di Teheran potrebbe innescare disordini interni anche nei loro territori e destabilizzare violentemente i mercati petroliferi.

Riad, in particolare, ha giocato d’anticipo comunicando direttamente a Teheran che non sarà coinvolta in alcuna azione bellica statunitense e che non permetterà l’uso del proprio spazio aereo per eventuali raid. Una mossa dettata anche dalle esplicite minacce dell’Iran, che ha avvertito Arabia Saudita, Emirati e Turchia: in caso di attacco americano, le basi USA situate sui loro territori diventeranno bersagli immediati.

Trump: “Azione durissima contro le impiccagioni”

In un’intervista a CBS News, Donald Trump ha però alzato i toni sul fronte dei diritti umani, minacciando “azioni estremamente forti” nel caso in cui l’Iran dovesse dare seguito alle minacce di esecuzione dei manifestanti. La procura di Teheran ha infatti iniziato a formalizzare accuse di moharebeh (“guerra contro Dio”), reato che comporta la pena di morte.

La tensione è massima: i familiari del ventiseienne Erfan Soltani, arrestato la scorsa settimana, hanno riferito alla BBC Persian di essere stati informati dell’imminente esecuzione del giovane, condannato a morte dopo un processo sommario durato appena due giorni.