Israele, la scommessa di Eisenkot per il dopo-Netanyahu

di Cosimo Risi

Gadi Eisenkot è un personaggio fuori dalle righe. Militare di carriera fino a diventare Capo di Stato Maggiore avendo come vice il leader dei Democratici Yair Golan, pensionato dalle IDF si butta in politica pochi anni fa e fonda il partito personale di tendenza centrista. Breve esperienza al Governo con Netanyahu per l’emergenza dopo l’ottobre 2023, si dimette assieme al collega e omologo Benny Gantz, anch’egli deluso dal Premier per la mancanza di una strategia per Gaza. Non che i due siano pacifisti o favorevoli allo Stato di Palestina, ne fanno un punto di efficienza politica, essendo adusi all’efficienza della macchina militare.

In campagna elettorale ha dichiarato poco e si è mosso senza la disinvoltura del suo consumato antagonista. Il suo inglese è ruvido, come il suo aspetto da Mizrahi, da figlio di immigrati dal Marocco, probabilmente preferisce l’arabo alla lingua globale. Dal Capo dello Stato riceve l’incarico di formare il nuovo Governo con il mandato, non si sa quanto esplicito, di puntare di preferenza all’ampia coalizione con il Likud, il primo partito nonostante la perdita di seggi rispetto alla precedente elezione.

Eisenkot accetta l’incarico e si rivolge alle persone di buona volontà: a quanti siano consapevoli della crisi in cui versa lo Stato. La situazione è tale da minare le fondamenta della democrazia e portare all’isolamento internazionale. Gli Stati Uniti, a cominciare dall’Amministrazione Trump e finire ai Democratici, credono meno al rapporto indissolubile fra USA e Israele. A dicembre scade l’ultimo finanziamento miliardario per la fornitura di armi, il Presidente decide di non rinnovarlo. Netanyahu dichiara di non esserne sorpreso, ma l’inquietudine per il futuro cresce.

Il principale alleato di Israele – l’amico più caro, secondo le lodi pubbliche di Netanyahu, tant’è che Trump minaccia di diventare Presidente di Israele se non avrà più spazio a Washington – prende le distanze e certo non può essere accusato di antisemitismo. Eisenkot ne è preoccupato. Israele, per quanto performante economicamente e militarmente, resta un piccolo paese in mezzo a vicini non sempre amici se non ostili, vedi l’Iran.

Le ipotesi impazzano. Governo di unità nazionale con il Likud, ma senza Netanyahu e gli estremisti di destra ora al potere con lui. Governo minoritario del blocco ora di opposizione con il sostegno esterno dei partiti arabi e senza i partiti religiosi. Governo con il sostegno dei partiti religiosi ed esclusione degli arabi. Il Premier incaricato non esclude alcuno in linea di principio. Importa, a suo parere, che i partiti accettino i quattro punti pregiudiziali del suo programma e si apprestino al compromesso. Nessuno può pensare di formare un esecutivo di coalizione tenendo ferme le posizioni della campagna elettorale.

Eisenkot ha un mese prorogabile di una quindicina di giorni per rispondere al Capo dello Stato. Se nell’intervallo riesce, costituirà il primo Governo senza Netanyahu dopo la breve parentesi dei Governi Bennett-Lapid. Se fallisce, il Capo dello Sato può affidare l’incarico ad altra personalità o convocare nuove elezioni. In questo caso Netanyahu resta in carica per gli affari correnti e col tempo lavora alla rivincita.

L’apertura ai partiti arabi riconoscerebbe che partecipano attivamente alla vita dello Stato e non sono pregiudizialmente esclusi dalle responsabilità istituzionali. La misura di aggregazione civile si rifletterebbe sulla corsa alla candidatura democratica di Jonathan Ossof, il senatore americano sponsorizzato da Barack Obama ed indicato dai sondaggisti come il possibile Presidente nel 2028. Orloff, in origine Osshowky, è originario di una famiglia ebraica proveniente da Bielorussia e Lituania. In gioventù, come dichiarò in un’intervista, frequentava un ambiente di sopravvissuti alla Shoah e ne aveva assorbito le sensibilità.

A ricorrere al linguaggio militare che gli dovrebbe essere familiare, la campagna di Eisenkot è dura, i nemici lo aspettano al varco, gli alleati non sempre sono saldi. Per la comunità internazionale l’attesa è alta, lo dimostra la copertura mediatica di cui gode la vicenda. Sarebbe il momento per pensare alla attenuazione dei conflitti mediorientali. In prospettiva alla stabilità regionale.

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Cosimo Risi, già diplomatico, è stato da ultimo Ambasciatore d’Italia in Svizzera. Attualmente insegna Diritto Internazionale all’Università di Salerno e Relazioni internazionali al Collegio europeo di Parma. Fa parte dell’Advisory Board di Italia.co. Rappresentante permanente presso la Conferenza del Disarmo a Ginevra, è considerato un profondo conoscitore e saggista esperto di questioni mediorientali. Il suo ultimo libro è “Tra il mare e il fiume – Cronache mediorientali 2024-2026” (Edizioni All Around); tema trattato anche in Terre e guerre di Israele. Sette anni di cronache mediorientali (Luca Sossella Editore, 2024).