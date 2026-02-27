Israele, l’ambasciatore USA allo staff: “Se volete lasciare il paese, fatelo OGGI”

Secondo quanto riferisce il Times of Israel, che a sua volta riprende il New York Times, l’ambasciatore statunitense in Israele, Mike Huckabee, ha comunicato ai dipendenti dell’ambasciata che chiunque desideri lasciare Israele deve farlo “OGGI”.
Se membri del personale o i loro familiari intendono partire, “dovrebbero farlo OGGI”, scrive Huckabee in un’e-mail inviata stamattina alle 10:24 ora locale, secondo quanto riportato dal New York Times.
L’appello dell’ambasciata affinché il personale non essenziale lasci il Paese “porterà probabilmente a un’elevata richiesta di posti sui voli odierni”, scrive l’ambasciatore. “Concentratevi sul trovare un posto per qualsiasi destinazione dalla quale sia poi possibile proseguire il viaggio verso Washington D.C., ma la priorità assoluta è uscire dal Paese il più rapidamente possibile”.
Il NYT afferma che l’e-mail è stata verificata da tre diverse fonti.
“Non c’è motivo di farsi prendere dal panico”, avrebbe scritto Huckabee, “ma per coloro che desiderano andarsene, è fondamentale organizzare la partenza il prima possibile“.