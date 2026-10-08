Israele, Netanyahu e le colpe dei vertici militari per il 7 ottobre

di Edward Topol

Sia chiaro fin da subito: non sono un politico, non sono un funzionario pubblico e non sono un uomo d’affari. Sono un comune cittadino israeliano, un uomo qualunque della strada, e faccio politica soltanto nel giorno in cui si vota per la Knesset, quando, con senso del dovere civico, percorro quei quattrocento metri fino al seggio più vicino. Queste note, dunque, non hanno alcuna pretesa di analisi politica. Sono semplici pensieri a voce alta alla vigilia del terzo anniversario del giorno in cui un’orda feroce di assassini della Striscia di Gaza si è abbattuta su di noi: violentando le nostre donne, massacrando giovani e anziani, bruciando vivi bambini e neonati, mentre i nostri generali dormivano sonni tranquilli nelle loro case e nei loro letti.

Fino al 7 ottobre 2023, il Qatar versava ad Hamas decine di milioni di dollari ogni mese; e glieli recapitava passando per Israele. Ufficialmente per nutrire la popolazione civile di Gaza. Ovviamente la cosa indignava molti, me compreso: perché mai i nostri ministri accettavano valigie cariche di dollari da un nemico lontano per recapitarle al nemico sull’uscio di casa?

D’altro canto, per quel che ricordo, sono stati proprio quei soldi a garantirci una vita più o meno tranquilla, persino attraverso i tre anni della pandemia da Coronavirus. Immaginate per un istante che il mio governo, cedendo alla mia indignazione, si fosse rifiutato di far passare quel denaro. Quale valanga di condanne da parte di tutta l’umanità progressista — dall’ONU a quella Parigi così incline alla predica morale, e poi Londra, Mosca, il Ruanda e il Burundi — ci sarebbe crollata sulla testa perché noi, mostri del genere umano, stavamo affamando i pacifici musulmani e i bambini della Striscia di Gaza! Sostenuta dalla solidarietà del mondo intero, Hamas — povera vittima indifesa del genocidio israeliano — avrebbe avuto, agli occhi di tutti, ogni diritto di scatenare contro Israele l’intero arsenale missilistico di Gaza, dell’Iran, di Hezbollah e degli Houthi dello Yemen.

Significa forse questo che il mio governo, mentre comprava la quiete con Hamas — per giunta senza sborsare un soldo proprio —, avesse il diritto di demandare allo Stato Maggiore il compito di preparare l’esercito a un imprevedibile scontro col nemico fornendo mutande, calzini, giubbotti antiproiettile e proiettili d’artiglieria? Con un bilancio annuale dell’IDF pari a 60 miliardi di dollari, un nostro generale di brigata guadagna la miseria di 18.000 dollari al mese, un generale di divisione 25.000 e il Capo di Stato Maggiore 28.000. Negli Stati Uniti, con un bilancio della difesa da mille miliardi di dollari, un generale di brigata intasca al massimo 16.000 dollari al mese, un generale di divisione 18.000 e il capo degli Stati Maggiori Riuniti 19.000. Ahimè, con la mia formazione umanistica non sono in grado di calcolare quante volte i nostri generali siano più brillanti di quelli americani.

Con appena un centinaio di generali in servizio attivo nell’IDF a incassare stipendi simili, com’era mai possibile che il più intelligente Stato Maggiore dell’esercito più intelligente del mondo si tenesse pronto ad attacchi nemici che nessuno aveva mai previsto? Mentre gli analfabeti comandanti di Hamas, coi soldi del Qatar, equipaggiavano i loro miliziani per una gita in Israele a bordo di scooter, trattori e parapendii, i nostri generali plurilaureati sgomberavano i nostri territori meridionali dai propri stessi soldati — senza dotarli né di giubbotti antiproiettile né di mutande — lasciando a presidiare il confine di Gaza soltanto giovani guardie di frontiera disarmate.

C’è qui una piccola sfumatura. Negli Stati Uniti come in Russia, il presidente è il comandante in capo delle forze armate. Ma secondo le leggi dell’ultra-democratica Israele, né il nostro Presidente né il Primo Ministro hanno alcun diritto di interferire nel lavoro dello Stato Maggiore o di impartire ordini ai suoi generali. Se i generali vogliono combattere, combattono; se vogliono dormire, dormono; e nessun premier ha il diritto di svegliarli per trascinarli in battaglia.

E tenete a mente anche questo: lo stipendio del nostro Primo Ministro è di 64.000 shekel al mese, ossia 20.000 dollari. Come può un civile che ne guadagna ventimila comandare a bacchetta un generale che ne intasca ventottomila?

Insomma, l’8 ottobre 2023, quando i nostri generali si sono svegliati ed è venuto fuori che, per colpa del Primo Ministro, i riservisti erano rimasti senza mutande e senza cibo, l’intero Paese si è precipitato nei negozi per comprar loro la biancheria e preparare panini (mia moglie ha comprato 200 paia di mutande), mentre un nostro amico benestante ha iniziato a fare incetta di giubbotti antiproiettile a Praga.

Scrissi all’epoca che ciascuno dei nostri generali aveva il dovere morale di strapparsi i gradi dalle spalle e andare in prima linea da semplice soldato semplice. Ma poiché nessuno di loro lo ha fatto, a quanto pare non è cosa da poco — nemmeno in nome dell’onore di un ufficiale — togliersi stellette che garantiscono 25.000 dollari al mese per ritrovarsi al fronte senza gradi e senza mutande.

Lo ripeto: è il mio Primo Ministro, e lui solo, il colpevole del fatto che, dopo un decennio sotto tre Capi di Stato Maggiore — Gantz, Eisenkot e Halevi —, il nostro piccolo, brillantissimo esercito abbia accolto il nemico in negligé, e così lontano dal confine che, se solo i banditi di Hamas fossero stati appena più furbi, avrebbero potuto spingersi indisturbati con i loro pickup fino ad Ashdod.

«Egitto, Emirati, Fatah e Stati Uniti hanno fatto l’impossibile per scongiurare il massacro del 7 ottobre, ben consapevoli che avrebbe segnato una catastrofe non solo per Israele ma anche per i palestinesi, destinati a trovarsi sulla traiettoria della furia vendicatrice di Netanyahu e dell’odio eterno degli israeliani»: così il direttore di un quotidiano progressista italiano spiegava la faccenda ai suoi lettori (ndr: il virgolettato è tratto da un editoriale di Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano).

Oggi, mentre persino gli italiani arrivano a capire che eravamo stati avvertiti dell’attacco nemico non per salvare i nostri figli, i nostri vecchi e le nostre donne da Hamas, bensì per salvare Hamas dalla «furia vendicatrice di Netanyahu e dall’odio eterno degli israeliani», ho una sola domanda da fare: se eri a capo dell’esercito e dell’intelligence, e ritenevi che il tuo governo stesse sabotando la preparazione difensiva dell’esercito ignorando gli allarmi interni e quelli dall’estero, perché non lo hai denunciato subito ai media dimettendoti per protesta? Lo stipendio da generale di brigata vale davvero più della sicurezza nazionale?

A questo punto, per amore di obiettività, non intendo ricordare soltanto le imprese straordinarie dei nostri generali. Ricordo le manifestazioni quotidiane, con decine di migliaia di persone, andate avanti per mesi in tutto il Paese, con cartelli che recitavano «Chiunque tranne Bibi!» e «No alla riforma giudiziaria!». Si diceva che per unirsi a quei cortei e bloccare le principali arterie del Paese i manifestanti ricevessero tra i 70 e i 100 dollari al giorno da non meglio precisate fondazioni private. Ricordo l’ultimatum dell’Histadrut, pronta a uno sciopero generale a oltranza se il governo democraticamente eletto dal popolo non avesse fermato la riforma della giustizia. E infine, non posso dimenticare quei 500 piloti militari che, per protestare contro l’operato del governo che io stesso avevo votato, annunciarono che l’indomani non sarebbero saliti a bordo dei loro caccia.

Certo, non è stato nulla di tutto questo a rincuorare Sinwar spingendolo ad attaccare Israele.

A dargli coraggio è stato il vendicativo Netanyahu, che, mentre liquidava ai vertici militari una miseria di 25.000-27.000 dollari al mese, ometteva di legger loro la fiaba della buonanotte con gli allarmi di Egitto, Emirati, Fatah e Stati Uniti; dimenticava di fare l’inventario quotidiano di mutande, calzini e giubbotti antiproiettile nei magazzini dell’esercito; e mancava di montare la guardia notturna davanti a quei depositi imbracciando un Uzi per impedire che i nemici rubassero le armi.

Ebbene, sia. Se la morte istantanea — per mano di un missile israeliano — della feccia che ha trucidato bambini ebrei sotto gli occhi dei genitori e squarciato il ventre di donne incinte non è una pena persino troppo mite per crimini tanto bestiali, ma il frutto della vendicativa furia di Netanyahu e del mio eterno odio, allora benedici e rinvigorisci, o Signore, la nostra furia fino all’ultimo mostro che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023!

Non sono forse io il vero colpevole per aver creduto che, tra i milioni di nemici pronti a distruggere me e l’intero Israele, non vi fossero comandanti più scaltri dei generali Gantz, Eisenkot e Halevi?

Nel 1979, quando arrivai negli Stati Uniti, il Paese sotto la presidenza Carter era sull’orlo del baratro finanziario. Due anni dopo arrivò Ronald Reagan, che corse per la Casa Bianca al grido di: «Ha rimesso in sesto la California: rimetterà in sesto l’America!».

Giacché scrivo queste righe alla vigilia delle nostre elezioni parlamentari, suggerisco uno slogan di tenore simile: «I nostri generali in corsa per fare i primi ministri hanno lasciato l’IDF in mutande».

Edward Topol è autore dei bestseller internazionali Piazza Rossa, Neve rossa, Il sottomarino U-137 e di altri romanzi.