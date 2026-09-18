Israele, partiti di opposizione a Netanyahu divisi, peggio del campo largo in Italia

La maggioranza relativa degli intervistati che sostengono il premier si dice favorevole a un governo di unità nazionale se il voto del 27 ottobre si concluderà in uno stallo, mentre la maggioranza relativa di chi gli è contrario vorrebbe un governo di minoranza.

Il partito People of Israel, guidato dall’ex generale di destra Ofer Winter, non entrerebbe in parlamento se si votasse oggi, lasciando il blocco del primo ministro Benjamin Netanyahu con appena 51 seggi, secondo un sondaggio pubblicato giovedì dal sito gemello in ebraico del Times of Israel, Zman Yisrael.

Il sondaggio mostrava gli oppositori sionisti di Netanyahu ottenere complessivamente 55 seggi, uno in meno rispetto al sondaggio di Zman Yisrael della settimana scorsa, e sei in meno rispetto alla maggioranza nella Knesset di 120 seggi.

Lo stallo lasciava l’equilibrio di potere nelle mani dei due partiti a maggioranza araba, previsti vincere complessivamente 14 seggi. Tuttavia, alcuni dei partiti del blocco sionista anti-Netanyahu hanno detto che non formerebbero un governo che si basa sul sostegno arabo.

Nel caso in cui né i sostenitori di Netanyahu né i suoi oppositori sionisti ottenessero la maggioranza alle elezioni del 27 ottobre, il 31,4% di tutti gli intervistati si è detto favorevole a nuove elezioni, seguito dal 29,6% che ha sostenuto la formazione di un governo di unità nazionale, dal 27% che ha sostenuto la formazione di un governo di minoranza e dal 12% che ha detto di non sapere.

Un governo di minoranza dovrebbe dipendere dal sostegno di partiti esterni alla coalizione di governo per restare in carica.

Intanto nel blocco dei partiti di opposizione, che vorrebbero cacciare il prmier Bibi Netanyahu, è caos. Il leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, ha criticato duramente i colleghi leader dell’opposizione Naftali Bennett e Avigdor Liberman, accusandoli di fare “vecchia politica” e di danneggiare le possibilità del blocco di vincere il 27 ottobre.

Parlando alla radio Reshet Bet di Kan, Eisenkot ha detto che Bennett e Liberman commettono un errore rifiutandosi di impegnarsi su principi per scegliere chi guiderebbe un eventuale governo formato dai quattro principali partiti sionisti dell’opposizione.

“Stanno danneggiando le possibilità di vincere”, ha detto Eisenkot.

Yashar è attualmente il chiaro favorito all’interno del blocco, costantemente accreditato dai sondaggi come il suo partito più grande e significativamente avanti sia rispetto a B’Yachad di Bennett sia a Yisrael Beytenu di Liberman. Eisenkot ha sostenuto che il leader del partito più grande del blocco dovrebbe essere il candidato per la carica di primo ministro, mentre Bennett e Liberman non si sono impegnati a sostenere il leader del partito più grande.

“Chi conta di diventare primo ministro con otto seggi non ha capito cosa è successo nello Stato di Israele”, ha detto Eisenkot, in quella che sembra una frecciata a entrambi. Bennett è diventato primo ministro nel 2021 nonostante il suo partito avesse vinto solo sei seggi alle elezioni di quell’anno. Liberman è accreditato nei sondaggi intorno ai 7-9 seggi.

“Questa vecchia politica del ‘faremo trucchi e decideremo chi sarà il primo ministro’ — è una cosa che non può essere accettata”, ha aggiunto.

Yisrael Beytenu ha replicato, affermando che “Avigdor Liberman non ha ego e ha esperienza”, e ribadendo che la sua priorità era massimizzare il numero di seggi vinti dal blocco nel suo complesso.