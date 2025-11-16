Israele, riunione di governo: Netanyahu si chiude a chiave e lascia fuori tre ministri

Tempesta all’ingresso della riunione di governo a Tel Aviv. Quando i ministri in ritardo sono arrivati — tra loro Gideon Sa’ar (Esteri), Yariv Levin (Giustizia) e Israel Katz (Difesa) — hanno trovato la porta chiusa a chiave per ordine diretto del premier Benjamin Netanyahu e attuato dalla segreteria del governo. La misura, confermano fonti di governo, rientra nella stretta contro assenze e ritardi ripetuti che nelle ultime settimane hanno svuotato o rallentato le sedute. Dopo un breve confronto acceso nel corridoio con i funzionari della segreteria, i ministri sono stati infine ammessi ai lavori.

Già nei giorni scorsi il Cabinet Secretary, Yossi Fuchs, aveva introdotto sanzioni procedurali per chi arriva tardi o diserta senza giustificazione (stop temporaneo alla possibilità di portare proposte in Consiglio). È il segnale di un nervosismo crescente intorno alla macchina governativa, dove la disciplina interna è diventata un tema politico a sé.

Da mesi l’esecutivo alterna sedi e rende più rigide le procedure di accesso. Diverse riunioni sono state spostate in località riservate e fortificate a Tel Aviv, spesso nell’area del complesso della Kirya (quartier generale IDF), con motivazioni di sicurezza addotte dal Primo Ministro nonostante valutazioni diverse degli apparati. L’episodio odierno s’inserisce in questa linea di sicurezza rafforzata e logisticha più rigida.

La stretta arriva mentre il governo affronta dossier critici su Gaza e tensioni politico-giudiziarie interne: Levin resta al centro del braccio di ferro con la magistratura; Katz guida il dicastero della Difesa dopo l’avvicendamento del 2024; Sa’ar, oggi agli Esteri, è figura-chiave dei contatti con partner internazionali. La scelta di bloccare l’accesso ai ritardatari — gesto inusuale e dal forte valore simbolico — vuole segnare il ritorno all’ordine di marcia: porte chiuse allo sgarbo istituzionale, prima che ai ministri.