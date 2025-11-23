Sembra che il presidente Trump stia accettando praticamente tutte le richieste principali della Russia, sicuramente perché sa che la Russia sta vincendo sul campo di battaglia e l’Occidente non ha praticamente più carte da giocare a questo punto.

Naturalmente, l’Ucraina e l’Europa si oppongono fermamente a ciò che Trump sta cercando di fare. Con il giudice Napolitano abbiamo anche parlato della presunta minaccia proveniente dal Venezuela e dell’oltraggiosa affermazione del presidente Trump secondo cui i membri dell’esercito e delle agenzie di intelligence statunitensi non possono rifiutarsi di obbedire a un ordine illegittimo. Infine, abbiamo discusso se l’Iran abbia minacciato di usare armi nucleari contro l’Iran durante la recente guerra dei 12 giorni tra i due paesi (per costringere gli Stati Uniti a intervenire e bombardare Fordow e Natanz) e se Israele potrebbe usare armi nucleari contro l’Iran in futuro per impedirgli di acquisire un deterrente nucleare.