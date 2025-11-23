Israele sgancerà una bomba atomica sull’Iran? In Ucraina, vince la Russia

VIDEO con John Mearsheimer - Naturalmente, Kiev e l'Europa si oppongono fermamente a ciò che Trump sta cercando di fare.

Sembra che il presidente Trump stia accettando praticamente tutte le richieste principali della Russia, sicuramente perché sa che la Russia sta vincendo sul campo di battaglia e l’Occidente non ha praticamente più carte da giocare a questo punto.

Naturalmente, l’Ucraina e l’Europa si oppongono fermamente a ciò che Trump sta cercando di fare. Con il giudice Napolitano abbiamo anche parlato della presunta minaccia proveniente dal Venezuela e dell’oltraggiosa affermazione del presidente Trump secondo cui i membri dell’esercito e delle agenzie di intelligence statunitensi non possono rifiutarsi di obbedire a un ordine illegittimo. Infine, abbiamo discusso se l’Iran abbia minacciato di usare armi nucleari contro l’Iran durante la recente guerra dei 12 giorni tra i due paesi (per costringere gli Stati Uniti a intervenire e bombardare Fordow e Natanz) e se Israele potrebbe usare armi nucleari contro l’Iran in futuro per impedirgli di acquisire un deterrente nucleare.

