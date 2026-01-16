La “dottrina Donroe” funziona al contrario: il Canada fa affari con la Cina

Il Premier del Canada Mark Carney ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, lanciando di fatto quella che ha definito lui stesso una “nuova partnership strategica” con Pechino. Il primo ministro canadese, che con l’incontro di queste ore diventa il primo leader del Paese a visitare la Cina dopo otto anni, porta avanti nuove alleanze, anche considerando la rottura della partnership con gli Stati Uniti imposta dalle politiche commerciali punitive di Donald Trump che ha introdotto, nei confronti del Canada, dazi punitivi su acciaio, alluminio, legname e veicoli.

“Insieme possiamo costruire a partire dal meglio di quello che questa relazione è stata nel passato per crearne una nuova adatta alle nuove realtà globali”, ha dichiarato Carney. “La nostra nuova partnership strategica sarà fondata su impegno e cooperazione”, ha sottolineato ancora indicando i settori dell’agricoltura, dell’energia e delle finanze come quelli in cui sarà possibile mettere in atto la partnership economica.