La “putinizzazione” della politica estera USA sbarca in Venezuela

Il 2026 inizia nel segno del caos: il raid in Venezuela e la fine del diritto internazionale

Quasi nessuno si aspettava che il 2026 sarebbe stato un anno di pace, ma sono bastati appena tre giorni perché le peggiori paure trovassero conferma. I raid notturni sul Venezuela — e il sequestro del leader Nicolás Maduro e di sua moglie — hanno travolto come un tir quel che restava del diritto internazionale e delle norme globali. Eppure, l’aspetto più inquietante non è nemmeno questo.

Da quando è tornato alla Casa Bianca quasi un anno fa, Donald Trump sta spianando con i bulldozer la già fragile impalcatura delle regole mondiali, riducendola ormai a un cumulo di macerie. Gli eventi di questa notte sono stati preceduti da attacchi aerei contro piccole imbarcazioni al largo dell’America Centrale, con l’uccisione degli equipaggi sulla base di accuse non provate di narcotraffico, e dal sequestro armato di petroliere venezuelane in alto mare. Non si conosce ancora il numero delle vittime registrate durante la cattura di Maduro. Dal punto di vista della stabilità globale, l’aspetto peggiore della “consegna straordinaria” di Maduro è proprio il fatto che abbia funzionato.

La convinzione di Trump nella propria onnipotenza globale, unita al desiderio di accaparrarsi territori e risorse naturali altrui, era stata finora frenata dal timore di restare impantanato in guerre straniere. Aveva rivendicato (falsamente) di aver posto fine a otto conflitti, e la sua più grande ambizione nel 2025 sembrava essere la conquista del Premio Nobel per la Pace. Meno di un mese fa, si era dovuto accontentare di un goffo sostituto: il “Premio FIFA per la pace”. Quell’atto di umiliante sottomissione da parte del governo del calcio mondiale appare oggi ancora più assurdo di quando Trump afferrò la medaglia d’oro per mettersela al collo da solo.

Oggi, quel timore per le guerre estere sembra svanito. Trump è apparso chiaramente elettrizzato dal sapore drammatico dell’operazione-Maduro e dall’efficienza dei soldati americani. Per un presidente che invecchia, facendosi ogni giorno più petulante, irascibile e incoerente — con una popolarità in calo e il bisogno disperato di distogliere l’attenzione dallo scandalo Epstein sul traffico di minori — questo abbraccio sempre più stretto al potere militare è un presagio nefasto.

Sabato mattina, Trump sembrava quasi stordito dal successo militare. “Molta pianificazione, truppe fantastiche, gente straordinaria”, ha dichiarato al New York Times. “A dire il vero, è stata un’operazione geniale”. L’attacco al Venezuela (che secondo un rapporto statunitense era inizialmente previsto per il giorno di Natale) suggerisce che il fascino delle terre straniere, del petrolio e dei minerali risplenda ormai più di qualsiasi Nobel.

È spettato agli altri membri dell’amministrazione Trump il compito di rivestire l’attacco con un linguaggio legale, suggerendo che Maduro sia stato “consegnato alla giustizia”. Il leader venezuelano era stato incriminato negli Stati Uniti già alla fine del primo mandato di Trump per corruzione, narcotraffico e altri reati. Maduro è un dittatore che guida uno Stato autoritario dal 2013 grazie a elezioni ampiamente ritenute truccate, ma le accuse specifiche di narcotraffico mosse dagli USA sono considerate fragili dalla maggior parte degli esperti e non costituirebbero basi convincenti, secondo il diritto internazionale o statunitense, per un attacco militare e un rapimento.

In ripetute dichiarazioni, Trump ha chiarito di essere più bramoso del petrolio venezuelano (le più grandi riserve provate al mondo) che motivato dal desiderio di portare Maduro davanti a un tribunale o di consegnare la democrazia al popolo venezuelano. Le leggi internazionali che Trump ha calpestato erano già state indebolite dalle precedenti amministrazioni americane. L’operazione odierna somiglia drammaticamente all’invasione di Panama del 1990 e alla resa forzata del suo uomo forte, imposta dall’amministrazione Bush senior.

Fonte: The Guardian