La roulette di Israele tra l’incognita Iran e l’asse con Trump

di Cosimo Risi

Il 27 ottobre si vota in Israele, le prime elezioni politiche dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Le manovre del Governo per rinviarle adducendo a motivo le crisi belliche non sono riuscite. Anche se le opposizioni temono il colpo di coda del nuovo attacco all’Iran, con o senza gli Stati Uniti. Washington prende tempo, non desidera un’altra battaglia a ridosso delle elezioni di metà periodo al Congresso e così ridurre ulteriormente la popolarità del Presidente e, conseguentemente, del Partito Repubblicano.

I primi sondaggi davano favorito il cartello delle opposizioni, di misura così stretta che non avrebbe raggiunto i 61 seggi alla Knesset necessari a formare un nuovo governo. Gli ultimi sondaggi vedono in ripresa la coalizione di Destra, al punto che Netanyahu potrebbe tornare Primo Ministro per l’ennesimo mandato. Oppure che il recupero non sia tale da consentirgli di mantenere la maggioranza e costringerlo ad un nuovo assetto. Il governo di unità nazionale con il Centro, ad esclusione delle estreme?

Gadi Eisenkot, l’ex Capo di Stato Maggiore, continua ad essere in testa nei favori dell’elettorato. Una foto di gruppo a casa di Yair Lapid, un altro degli oppositori, lo vede assieme a Naftali Bennett, Avigdor Lieberman e Yair Golan: l’intero schieramento degli oppositori dalla destra moderata di Lieberman alla sinistra di Golan. Una prova di solidarietà che esclude i partiti arabi. L’alleanza con loro, sia pure solo a livello di maggioranza parlamentare e non di governo, sarebbe necessaria per superare la barriera dei 60 seggi. Ma nessuno dello schieramento lo dichiara, ad evitare di perdere il voto di chi diffida degli Arabi in generale.

Il ricordo del 7 ottobre pesa sulle intenzioni di voto. Dovrebbe pesare anche sulla valutazione delle responsabilità politiche, mai acclarate da una commissione d’inchiesta.

Donald Trump si pronuncia a favore di Bibi: è un eroe, votatelo. Poco popolare in America e altrove, Trump gode il favore degli Israeliani, lo considerano il solo autentico amico rimasto in un mondo che li guarda criticamente se non con animo antisemita. Al contrario, l’Amministrazione americana si mostra sempre al loro fianco: dalla polemica con la Corte Penale Internazionale ai veti opposti in Consiglio di Sicurezza.

Se dovesse vincere, Eisenkot sarebbe il primo Premier a venire dai ranghi degli Ebrei di origine mediterranea. Egli nasce a Tiberiade da genitori marocchini, l’arabo è la lingua corrente, il curriculum militare è impeccabile per l’esperienza diretta e per avere sacrificato un figlio nella campagna di Gaza.

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Cosimo Risi, già diplomatico, è stato da ultimo Ambasciatore d’Italia in Svizzera. Attualmente insegna Diritto Internazionale all’Università di Salerno e Relazioni internazionali al Collegio europeo di Parma. Fa parte dell’Advisory Board di Italia.co. Rappresentante permanente presso la Conferenza del Disarmo a Ginevra, è considerato un profondo conoscitore e saggista esperto di questioni mediorientali. Il suo ultimo libro è Terre e guerre di Israele. Sette anni di cronache mediorientali (Luca Sossella Editore, 2024)