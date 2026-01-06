La vera dottrina «Donroe»

di Paul Krugman

Per gli americani di una certa età, il sequestro lampo di Nicolás Maduro, il presidente del Venezuela, riporta alla memoria l’invasione dell’Iraq del 2003, e per certi versi con buone ragioni.

Quasi tutti oggi considerano l’Iraq come un monito sulle menzogne del potere: siamo stati trascinati in guerra con falsi pretesti. Quasi tutti considerano l’Iraq anche come un esempio lampante del potere del pensiero delirante dei potenti stessi. Gli slogan dell’epoca — «Saremo accolti come liberatori»; «Missione compiuta» — sono ormai usati abitualmente in modo ironico per indicare progetti folli destinati a un fallimento catastrofico. E l’avventura di Donald Trump in Venezuela è un’altra storia di bugie e deliri.

Ma per altri versi la storia Trump/Venezuela è molto diversa da quella Bush/Iraq.

A due giorni dal rapimento, è chiaro che Trump non cercasse un cambio di regime, almeno non in senso fondamentale. Somiglia più a un boss mafioso che cerca di espandere il proprio territorio, convinto che se fa fuori un boss rivale può bullizzare i suoi ex capi-regime per convincerli a dargli una percentuale sui loro incassi.

Se questo suona duro, tenete presente che prima dell’intervento di Trump, Maduro e i suoi compagni chavisti — il movimento fondato da Hugo Chávez — affrontavano una ferma opposizione da parte delle forze democratiche interne guidate da María Corina Machado. Edmundo González, alleato della Machado, ha chiaramente vinto le elezioni venezuelane del 2024, solo per vedersi scippare la vittoria da Maduro. Quindi, se Trump avesse voluto un vero cambio di regime, avrebbe sostenuto Machado e il suo movimento.

Invece, nella trionfale conferenza stampa di sabato, Trump ha liquidato Machado con scherno, dichiarando che «sarebbe molto difficile per lei essere il leader, non ha il sostegno. Non ha il rispetto».

Al contrario, è apparso ansioso di sostenere la vice di Maduro, Delcy Rodriguez, sottintendendo che fosse pronta a cooperare con i suoi disegni. Di fatto, durante la conferenza stampa e successivamente, Trump ha ripetutamente dichiarato che stava già «comandando» il Venezuela.

Ma sono bastate poche ore perché Rodriguez lo facesse apparire un ingenuo: più tardi, quello stesso giorno, lei e altri esponenti di spicco del governo Maduro hanno denunciato l’azione degli Stati Uniti e dichiarato in TV che Maduro è ancora il presidente del Venezuela.

Ops. Entro domenica Trump stava già minacciando di punire Rodriguez per la sua sfida.

Come ha potuto Trump commettere un errore di calcolo così grossolano? Si è circondato di sicofanti come Pete Hegseth, che lo ha ripetutamente descritto come «il più grande presidente della mia vita». Vive in un mondo di fantasie autoreferenziali — un mondo in cui ha un indice di gradimento del 64% ed è un serio candidato al Premio Nobel per la Pace.

Il Washington Post riferisce che Trump si è rivoltato contro Machado perché lei ha commesso il «peccato supremo»: accettare il suo vero premio Nobel.

In ogni caso, il cuore della fantasia di Trump consiste nell’immaginare di essere davvero il personaggio che interpretava in The Apprentice, un maestro nell’«Arte del Deal».

Data la convinzione di Trump di poter sempre superare chiunque in trattative, bullismo e inganni, è facile capire come abbia interpretato alcune conversazioni concilianti con Rodriguez come il segnale che lei sarebbe stata il suo burattino obbediente.

L’immagine che Trump ha di se stesso come l’ultimo grande negoziatore spiega perché fosse così pronto a credere, erroneamente, di controllare il Venezuela. Spiega anche la sua insistenza sul fatto che, sequestrando il Venezuela (come lui immaginava), avesse ottenuto un bottino prezioso sotto forma di petrolio. «Estrarremo un’immensa quantità di ricchezza dal sottosuolo». Molti critici di Trump condividono l’idea che ci siano molti soldi da fare con il petrolio venezuelano e condannano il suo intervento come un tentativo di furto.

Ma sapete chi non pensa che ci siano molti soldi da fare in Venezuela? Le compagnie petrolifere. Vedono infrastrutture fatiscenti che costerebbero miliardi per essere riparate. Non vedono un ambiente politico stabile. E sebbene il Venezuela abbia grandi riserve, gran parte del suo petrolio è «extra-pesante, il che lo rende inquinante e costoso da lavorare».

Quindi, perché Trump ha fatto rapire Maduro? Le motivazioni erano sicuramente molteplici. Le fantasie di dominio e controllo e i sogni di ricchezze intrise di petrolio hanno giocato la loro parte. Così come l’ego. Il blitz ha dato a Trump l’opportunità di pavoneggiarsi e placare la sua invidia per Obama: i suoi fedelissimi hanno allestito una «war room» a Mar-a-Lago che sembra progettata per permettergli di emulare la celebre foto di Obama e dei suoi funzionari mentre seguivano l’uccisione di Osama bin Laden.

Il team di Obama, tuttavia, non aveva X/Twitter proiettato sullo schermo dietro di loro.

Trump sperava sicuramente che rapire Maduro lo aiutasse politicamente. Il sequestro ha spinto i file di Epstein fuori dalle prime pagine per qualche giorno. E Trump sta decisamente cercando di «sgrullare il cane», cercando un aumento di popolarità mentre la nazione si stringe attorno alla bandiera. Tuttavia, è quasi certamente destinato a rimanere deluso. Prima del rapimento, gli americani si opponevano in modo schiacciante a un’azione militare in Venezuela. I primi sondaggi dopo il blitz restano estremamente sfavorevoli: si noti che gli indipendenti che si oppongono fermamente al controllo statunitense sul Venezuela sono tre volte superiori a quelli che lo sostengono. E questi numeri peggioreranno quando l’opinione pubblica si renderà conto di quanto poco sia stato ottenuto.

In ogni caso, è fondamentale capire che lo scontro con il Venezuela non ha nulla a che fare con l’interesse nazionale. Riguarda esclusivamente le manie di grandezza di Trump. E non otterrà nulla se non far apparire l’America ancora meno affidabile e più debole di prima.

Fonte: Paul Krugman’s Substack