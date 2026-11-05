La vittoria democratica non basta: ora serve cacciare i vertici

di Chris Hedges

I Democratici avranno pure riconquistato la Camera e il Senato, infliggendo una cocente umiliazione a Donald Trump e all’intero Partito Repubblicano, ma la vera contesa comincia soltanto adesso. Non si tratta soltanto di chiamare un’amministrazione corrotta a rispondere delle proprie azioni — obiettivo raggiungibile solo se i vertici del partito supereranno la cronica timidezza sull’impeachment — ma di fare piazza pulita dell’establishment democratico asservito agli interessi delle grandi multinazionali, a partire da figure come Chuck Schumer e Hakeem Jeffries.

Fin dalla presidenza di Bill Clinton — artefice del Nafta, il più grave tradimento della classe lavoratrice dai tempi del Taft-Hartley Act del 1947, nonché dello smantellamento dello stato sociale del New Deal come il piano di sostegno alle famiglie con figli a carico — il Partito Democratico si è ridotto a una versione patinata del potere oligarchico e corporativo. Una forza politica supina all’apparato militar-industriale, alla lobby pro-Israele e ai ricchi donatori che ne garantiscono i fondi.

Il Paese è a pezzi. La corruzione è endemica in entrambi gli schieramenti. Le agenzie federali sono state svuotate e piegate; la magistratura, fino alla Corte Suprema, è ostaggio dell’ideologia ultraconservatrice. La classe operaia affoga nei debiti e nei salari da fame, mentre le tutele costituzionali vengono cancellate e i miliardari, Trump compreso, versano briciole al fisco. A blindare questo sistema di corruzione legalizzata ci pensa la storica sentenza Citizens United del 2010, che permette ai grandi gruppi di finanziare a fondo perduto i candidati scelti a tavolino.

La piazza invoca salari minimi dignitosi, sanità pubblica universale, limiti ferrei a banche d’affari e fondi speculativi, lo stop all’invio di armi a Israele e una riforma radicale del finanziamento elettorale. Ma ai piani alti del Partito Democratico nessuno ha intenzione di ascoltare: rispondono soltanto ai loro finanziatori.

Continueremo a tollerare che un capitalismo spietato, imbellettato sotto l’etichetta del neoliberismo, impoverisca i cittadini per convogliare le risorse verso il vertice dell’un per cento? Le grandi aziende verranno finalmente regolamentate? I crimini dei colletti bianchi finiranno alla sbarra? Riusciremo a sanare la nostra democrazia, o accetteremo come normale l’oscenità di un multimiliardario come Elon Musk che smantella agenzie governative e inonda la politica di milioni per condizionare il voto?

I rari esponenti capaci di sfidare la corruzione e la devastazione sociale prodotte da delocalizzazioni e deregolamentazione — come Bernie Sanders — hanno visto le proprie battaglie regolarmente sabotate dalla nomenclatura di partito, compreso Barack Obama.

Oggi tocca pretendere che i nuovi eletti progressisti, dal neosenatore del Michigan Abdul El-Sayed al leader del Maine Troy Jackson, costruiscano alleanze per rottamare i vecchi vertici, alzare i salari, varare la copertura sanitaria per tutti, perseguire la finanza criminale e mettere Trump in stato d’accusa. L’iniziativa spetta alla base: l’apparato leggerà queste elezioni non come un ripudio di Trump, ma come la ratifica della propria linea esitante, priva di visione e di coraggio. Sarebbe l’ennesimo tradimento verso gli elettori. E terrebbe spalancata la porta a una minaccia concreta: l’ascesa, tra due anni, di una figura ancora più abile, lucida e pericolosa pronta a prendersi la Casa Bianca.

Questa sfida non impone soltanto l’allontanamento di una classe dirigente screditata, ma impone di rompere i ponti con i grandi finanziatori, le lobby e le multinazionali che tengono sotto controllo il partito.

Strappare i Democratici dalle mani delle oligarchie industriali sarà uno scontro duro, senza sconti. L’unico strumento efficace per spezzare questa morsa resta la mobilitazione popolare di massa. Non esistono scorciatoie.

Se falliamo, queste elezioni di metà mandato non avranno salvato una democrazia in agonia: ne avranno soltanto accelerato la fine.

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Chris Hedges, giornalista premio Pulitzer, autore di bestseller e attivista.