—> L’associazione criminale più potente della storia

di Luca Ciarrocca

Paul Krugman, premio Nobel per l’Economia, ha scritto: «Sapevamo già che Trump era, con distacco, il presidente più corrotto della storia degli Stati Uniti. Oggi è diventato il leader più esplicitamente corrotto del mondo contemporaneo. Persino Vladimir Putin ha sottratto miliardi, ma mai in modo così sfacciato».

Trump ha trasformato la Casa Bianca in un’impresa di arricchimento personale, per sé e per il suo clan, senza paragoni né precedenti nella storia dell’America. La messa in opera della cleptocrazia negli Stati Uniti è iniziata il 20 gennaio 2025. L’esecuzione ha spiazzato anche chi si aspettava il peggio, per velocità, arroganza, senso di impunità. Con l’arricchimento come missione prioritaria, Trump ha agito su tutti i fronti contemporaneamente, fin dai primissimi giorni: criptovalute, immobiliare, borsa, droni, contratti esteri, nomine strategiche.

La finestra temporale era riconosciuta come limitata – i ventitré mesi di governo dall’insediamento alle elezioni di midterm del 2026 – e andava sfruttata al massimo. Ora ci siamo. Con le elezioni di domani 3 novembre, ci sarà la svolta, finirà la Grande Corruzione che ingrassa la famiglia Trump e un pugno di tecno oligarchi indecentemente ricchi? Anche se i democratici riconquistassero Camera e Senato, le indagini del Congresso richiederebbero mesi. Per le cause legali ci vorrebbero anni.

Trump e i suoi uomini di fiducia hanno accumulato un volume tale di atti illeciti – irregolarità finanziarie, conflitti d’interesse e, secondo le accuse di democratici e organizzazioni giuridiche indipendenti, possibili reati – che, se i capataz del trumpismo d’affari perdessero il potere prima di averlo consolidato in modo definitivo, molti di loro si troverebbero ad affrontare conseguenze legali serie. Questo varrebbe anche se smettessero di agire oggi. Il clan Trump non ha motivi per cambiare condotta. Meglio accelerare.

I politologi chiamano quello che è successo all’opinione pubblica americana «normalizzazione della devianza»: la soglia dello scandalo si alza perché ogni episodio nuovo viene misurato rispetto a quelli precedenti, già assorbiti come fatti accettabili o inevitabili. Io mi chiedo: ma il famoso pendolo, ad un certo punto, non torna dall’altra parte? Voi che ne pensate?