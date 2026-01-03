L’attacco illegale di Trump al Venezuela: un azzardo pericoloso

Negli ultimi mesi, il Presidente Trump ha dispiegato un’imponente forza militare nei Caraibi per minacciare il Venezuela. Fino ad ora, il presidente aveva utilizzato tale spiegamento — una portaerei, almeno altre sette navi da guerra, decine di velivoli e 15.000 soldati — per attacchi illegali contro piccole imbarcazioni che, a suo dire, trasportavano droga. Sabato, Trump ha impresso una drammatica escalation alla sua campagna catturando il presidente venezuelano Nicolás Maduro, nell’ambito di quello che ha definito “un attacco su vasta scala” contro il Paese.

Saranno in pochi a provare simpatia per Maduro. Il suo regime è antidemocratico e repressivo, e negli ultimi anni ha destabilizzato l’emisfero occidentale. Le Nazioni Unite hanno recentemente pubblicato un rapporto che documenta oltre un decennio di omicidi, torture, violenze sessuali e detenzioni arbitrarie compiuti dai suoi scagnozzi contro gli oppositori politici. Ha rubato le elezioni presidenziali del 2024 e ha alimentato il caos economico e politico nella regione, innescando un esodo di quasi otto milioni di migranti.

Tuttavia, se c’è una lezione fondamentale che la politica estera americana ha appreso nell’ultimo secolo, è che tentare di rovesciare anche il più deplorevole dei regimi può solo peggiorare le cose. Gli Stati Uniti hanno trascorso vent’anni fallendo nel creare un governo stabile in Afghanistan e hanno sostituito una dittatura in Libia con uno Stato frammentato. Le tragiche conseguenze della guerra in Iraq del 2003 continuano a tormentare l’America e il Medio Oriente. Ancora più rilevante è il fatto che gli Stati Uniti abbiano sporadicamente destabilizzato i Paesi dell’America Latina — tra cui Cile, Cuba, Guatemala e Nicaragua — cercando di spodestare i governi con la forza.

Ad oggi, Trump non ha ancora fornito una spiegazione coerente per le sue azioni in Venezuela. Sta spingendo il nostro Paese verso una crisi internazionale senza ragioni valide. Se Trump volesse sostenere il contrario, la Costituzione chiarisce cosa dovrebbe fare: rivolgersi al Congresso. Senza l’approvazione del Campidoglio, le sue azioni violano la legge statunitense.

La giustificazione di facciata per l’avventurismo militare dell’amministrazione è la distruzione dei “narco-terroristi”. Storicamente, i governi hanno spesso etichettato come terroristi i leader di nazioni rivali per giustificare incursioni militari come operazioni di polizia. In questo caso, l’affermazione è particolarmente ridicola, dato che il Venezuela non è un produttore significativo di fentanyl o di altre droghe che hanno dominato la recente epidemia di overdose negli Stati Uniti; la cocaina che produce fluisce invece principalmente verso l’Europa. Inoltre, mentre Trump attaccava le imbarcazioni venezuelane, concedeva la grazia a Juan Orlando Hernández, che ha gestito una vasta operazione di narcotraffico mentre era presidente dell’Honduras tra il 2014 e il 2022.

Una spiegazione più plausibile per gli attacchi al Venezuela si trova invece nella Strategia di Sicurezza Nazionale recentemente pubblicata da Trump, che rivendica il diritto di dominare l’America Latina: “Dopo anni di trascuratezza, gli Stati Uniti riaffermeranno e applicheranno la Dottrina Monroe per ripristinare la preminenza americana nell’emisfero occidentale”. In quello che il documento definisce il “Corollario Trump”, l’amministrazione promette di ridispiegare forze da tutto il mondo verso la regione, fermare i trafficanti in alto mare, usare la forza letale contro migranti e narcotrafficanti e, potenzialmente, stabilire più basi militari statunitensi nell’area.

Il Venezuela è diventato apparentemente il primo Paese soggetto a questo imperialismo moderno, che rappresenta un approccio pericoloso e illegale al ruolo dell’America nel mondo. Procedendo senza alcuna parvenza di legittimità internazionale, autorità legale valida o avallo interno, Trump rischia di fornire una giustificazione agli autoritari in Cina, Russia e altrove che desiderano dominare i propri vicini. Più nell’immediato, minaccia di replicare l’arroganza americana che portò all’invasione dell’Iraq nel 2003.

Come candidato presidenziale, Trump sembrava riconoscere i problemi dell’eccesso di potere militare. Nel 2016, fu uno dei rari politici repubblicani a denunciare la follia della guerra in Iraq di George W. Bush. Nel 2024, disse: “Non inizierò una guerra. Le fermerò”. Ora sta abbandonando questo principio, e lo sta facendo illegalmente. La Costituzione impone al Congresso di approvare ogni atto di guerra. È vero, i presidenti spesso forzano i limiti di questa legge, ma persino Bush cercò e ottenne l’approvazione del Congresso per l’invasione dell’Iraq. Trump non ha nemmeno una parvenza di autorità legale per i suoi attacchi in Venezuela.

I dibattiti congressuali sull’azione militare svolgono un ruolo democratico cruciale. Costituiscono un freno all’avventurismo militare obbligando un presidente a giustificare i suoi piani di attacco di fronte all’opinione pubblica. Nel caso del Venezuela, un dibattito al Congresso esporrebbe l’inconsistenza delle motivazioni di Trump. La sua amministrazione ha giustificato gli attacchi alle imbarcazioni sostenendo che rappresentassero una minaccia immediata per gli Stati Uniti, ma esperti legali e militari respingono tale tesi, così come il buon senso. Un tentativo di contrabbandare droga — ammesso che tutte le barche lo stessero facendo — non è un tentativo di rovesciare il governo o sconfiggere il suo esercito.

Sospettiamo che Trump si sia rifiutato di chiedere l’approvazione del Congresso in parte perché sa che persino alcuni repubblicani sono profondamente scettici sulla direzione in cui sta portando il Paese. I senatori Rand Paul e Lisa Murkowski e i rappresentanti Don Bacon e Thomas Massie — tutti repubblicani — hanno già sostenuto una legislazione che limiterebbe le azioni militari di Trump contro il Venezuela.

Un secondo argomento contro gli attacchi di Trump è che violano il diritto internazionale. Distruggendo le piccole imbarcazioni, egli ha ucciso persone sulla base del mero sospetto che avessero commesso un crimine, senza dare loro alcuna possibilità di difendersi. Le Convenzioni di Ginevra del 1949 e ogni successivo trattato sui diritti umani proibiscono tali uccisioni extragiudiziali. Lo stesso vale per la legge statunitense.

L’amministrazione sembra aver ucciso persone indifese. In un attacco, la Marina ha sparato un secondo colpo contro una barca già colpita, circa 40 minuti dopo il primo assalto, uccidendo due marinai che erano aggrappati ai rottami e non sembravano presentare alcuna minaccia. Come ha scritto il nostro collega David French, ex avvocato dell’esercito statunitense: “Ciò che separa la guerra dall’omicidio è la legge”.

Gli argomenti legali sono i più importanti, ma esiste anche un argomento realista. Queste azioni non sono nell’interesse della sicurezza nazionale americana. L’analogia più incoraggiante sarebbe l’invasione di Panama di 36 anni fa, che cacciò il dittatore Manuel Noriega e aiutò il Paese a imboccare la via della democrazia. Tuttavia, il Venezuela è diverso sotto molti aspetti: è molto più grande e non ha la storica presenza di truppe americane che caratterizzava Panama per via del Canale.

Il potenziale di caos in Venezuela appare molto più elevato. Nonostante la cattura di Maduro, i generali che hanno sostenuto il suo regime non svaniranno improvvisamente, né è probabile che consegnino il potere a María Corina Machado, la figura dell’opposizione il cui movimento sembra aver vinto le ultime elezioni e che ha accettato il Premio Nobel per la Pace il mese scorso. Tra i possibili esiti infausti vi sono un’impennata della violenza da parte del gruppo guerrigliero colombiano ELN o dei gruppi paramilitari noti come “colectivos”. Ulteriori disordini potrebbero destabilizzare i mercati globali di energia e generi alimentari, spingendo ancora più migranti attraverso l’emisfero.

Come dovrebbero gestire gli Stati Uniti il problema del Venezuela? Condividiamo le speranze dei venezuelani disperati che invocano un intervento, ma non esistono risposte facili. Ormai, il mondo dovrebbe aver compreso i rischi del “regime change”. Speriamo che l’attuale crisi finisca meno peggio di quanto ci aspettiamo, ma temiamo che l’avventurismo di Trump porterà solo a maggiori sofferenze per i venezuelani, instabilità regionale e danni duraturi per gli interessi americani nel mondo. Sappiamo, con certezza, che il bellicismo di Trump viola la legge.

Fonte: New York Times