L’ex premier Olmert: “Israele sta conducendo una campagna sistematica di pulizia etnica e crimini contro l’umanità”

di Luca Ciarrocca - "Si tratta di accuse dure e senza precedenti contro un governo israeliano e l'apparato di difesa, specialmente da parte di un ex primo ministro. Ma dopo anni di moderazione, non ho altra scelta che formularle", scrive Ehud Olmert in un editoriale su Haaretz.

di Luca Ciarrocca

Invito tutti i miei ex amici ebrei, quelli con cui ho rotto perché in privato mi hanno accusato di antisemitismo, di leggere l’opinione pubblicata da Haaretz di un ex premier di Israele, Ehud Olmert, ineluttabile già nel titolo: “Israele sta conducendo una campagna sistematica di pulizia etnica e crimini contro l’umanità in Cisgiordania”. E a Gaza all’ennesima potenza.

leggi l’articolo —>  Israel Is Conducting a Systematic Campaign of Ethnic Cleansing and Crimes Against Humanity in the West Bank    

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