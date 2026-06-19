L’ex premier Olmert: “Israele sta conducendo una campagna sistematica di pulizia etnica e crimini contro l’umanità”

di Luca Ciarrocca

Invito tutti i miei ex amici ebrei, quelli con cui ho rotto perché in privato mi hanno accusato di antisemitismo, di leggere l’opinione pubblicata da Haaretz di un ex premier di Israele, Ehud Olmert, ineluttabile già nel titolo: “Israele sta conducendo una campagna sistematica di pulizia etnica e crimini contro l’umanità in Cisgiordania”. E a Gaza all’ennesima potenza.

leggi l’articolo —> Israel Is Conducting a Systematic Campaign of Ethnic Cleansing and Crimes Against Humanity in the West Bank