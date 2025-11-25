L’Ucraina accetta la proposta di pace

L’Ucraina ha accettato un accordo per porre fine alla guerra con la Russia, con solo “dettagli minori” in sospeso, ha affermato un funzionario statunitense, anche se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che c’è ancora molto lavoro da fare.

• Questo avviene mentre il Segretario dell’Esercito statunitense Dan Driscoll tiene incontri con funzionari russi ad Abu Dhabi in merito a un piano proposto per porre fine alla guerra, secondo un funzionario statunitense.

• La Russia, tuttavia, potrebbe respingere un piano di pace statunitense modificato se i suoi termini fossero “fondamentalmente diversi” dall’intesa raggiunta durante il vertice USA-Russia in Alaska, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

• Nel frattempo, Russia e Ucraina si sono scambiate attacchi mortali durante la notte, uccidendo almeno sette persone a Kiev. Caccia NATO sono stati fatti decollare in Romania dopo che almeno un drone russo è entrato nel suo spazio aereo.

***

Un funzionario statunitense ha dichiarato martedì ad ABC News che una delegazione ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un potenziale accordo di pace.

Il Segretario dell’Esercito degli Stati Uniti, Dan Driscoll, ha tenuto lunedì colloqui segreti con una delegazione russa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per dare seguito ai colloqui di questo fine settimana con l’Ucraina a Ginevra, volti a far avanzare il processo di pace ucraino, ha dichiarato un funzionario statunitense ad ABC News.

“Gli ucraini hanno accettato l’accordo di pace”, ha affermato il funzionario statunitense. “Ci sono alcuni dettagli minori da sistemare, ma hanno accettato un accordo di pace”.

I colloqui con la delegazione russa, precedentemente non divulgati, di lunedì seguono i colloqui tenutisi a Ginevra lo scorso fine settimana tra Stati Uniti e Ucraina e sono l’ultima indicazione che la nuova iniziativa statunitense per riavviare il processo di pace in Ucraina sta procedendo.

“Nella tarda serata di lunedì e per tutto martedì, il Segretario Driscoll e il suo team hanno discusso con la delegazione russa per raggiungere una pace duratura in Ucraina”, ha dichiarato martedì il Tenente Colonnello Jeffrey Tolbert, portavoce dell’Esercito degli Stati Uniti. “I colloqui stanno procedendo bene e rimaniamo ottimisti. Il Segretario Driscoll è strettamente sincronizzato con la Casa Bianca e con l’intera agenzia statunitense durante l’avanzamento di questi colloqui”.

Né l’Ucraina né la Russia hanno confermato ufficialmente la presenza delle loro delegazioni ad Abu Dhabi.

Una fonte vicina alle discussioni ha confermato ad ABC News che l’Ucraina ha accettato il nuovo piano di pace in 19 punti durante i colloqui di Ginevra, non ad Abu Dhabi.

La fonte ha aggiunto che Kyrylo Budanov, il capo dell’intelligence ucraina, si trova attualmente ad Abu Dhabi, dove sta incontrando funzionari americani e potrebbe incontrare anche funzionari russi.