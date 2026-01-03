María Corina Machado dopo la cattura di Maduro: «Pronti a prendere il potere»

María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e premio Nobel per la Pace, ha dichiarato che per il Venezuela «è giunta l’ora della libertà» a seguito della cattura di Nicolás Maduro, avvenuta all’alba di oggi nel corso di un’operazione militare delle forze statunitensi. Machado ha affermato che Maduro dovrà rispondere dei suoi crimini «atroci» e che gli Stati Uniti hanno «mantenuto la promessa di far valere la legge» di fronte al rifiuto del leader chavista di «accettare una via d’uscita negoziata». La leader ha poi aggiunto con fermezza: «Siamo pronti a prendere il potere».

In un comunicato diffuso su X, Machado ha sottolineato che «sta succedendo quello che doveva succedere» e ha delineato i primi passi della nuova fase: «Riporteremo l’ordine, libereremo i prigionieri politici, costruiremo un Paese eccezionale e faremo tornare a casa i nostri figli». Non è stato tuttavia specificato chi includa esattamente nel termine «noi». Machado aveva lasciato il Venezuela a dicembre per ritirare il Nobel a Oslo e, per quanto noto, non è ancora rientrata nel Paese.

L’esponente politica ha inoltre ribadito che Edmundo González, legittimo vincitore delle elezioni di luglio, «deve assumere immediatamente il mandato costituzionale ed essere riconosciuto come comandante in capo» dell’esercito.

Machado ha concluso il suo messaggio lanciando un appello alla nazione affinché resti «vigile, attiva e organizzata fino a quando non si concretizzerà la transizione democratica», rivolgendosi sia ai cittadini rimasti in Venezuela sia alla vasta diaspora all’estero.