Maxi commessa del Pentagono: pronti 850 caccia F-35 Lockheed Martin

Il Pentagono progetta l’acquisto di almeno 850 caccia F-35 targati Lockheed Martin: un’operazione destinata a diventare la commessa più imponente nel quarto di secolo di storia del programma.

Sebbene l’accordo non sia ancora stato formalizzato, l’intesa comprende anche la fornitura iniziale di parti di ricambio e kit di aggiornamento, oltre alla manutenzione e al supporto logistico dell’intera flotta globale di F-35 per un arco di dieci anni, secondo quanto reso noto da un comunicato del dipartimento della Difesa. Il programma del velivolo Lockheed resta tuttavia zavorrato da anni da centinaia di anomalie tecniche e difetti strutturali.

Un caccia F-35C Lightning II decolla dal ponte di volo della portaerei USS Abraham Lincoln il 5 agosto. Fonte: US Navy via Digital

I costi del caccia — già il sistema d’arma più costoso nella storia degli Stati Uniti — sono lievitati di circa 51 miliardi di dollari, segnando un rincaro del 10% dalla fine del 2023 a causa dei continui interventi su software, prontezza operativa, scorte di ricambi e potenziamento dei propulsori. Benché la Difesa non abbia indicato il valore complessivo dell’appalto, il cacciabombardiere conta tre diverse varianti con un prezzo medio di circa 100 milioni di dollari a esemplare. Lockheed Martin contribuirà con risorse proprie, finanziando direttamente almeno 7 miliardi di dollari in iniziative a supporto del programma, ha precisato il Pentagono.

Il percorso dell’F-35 continua a scontrarsi con ripetuti deficit di operatività bellica — con tassi di disponibilità al combattimento costantemente sotto le attese — e con pesanti ritardi nel rilascio degli aggiornamenti hardware e software di nuova generazione.

A complicare il quadro si aggiungono le falle sul fronte della sicurezza: all’inizio del mese Bloomberg ha rivelato che la Cina è entrata in possesso di componenti riservati del caccia stealth dopo che un dipendente di UPS ha ignorato un’email di allerta che vietava espressamente il transito della spedizione attraverso l’hub di Hong Kong.