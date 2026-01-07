Mosca invia la Marina per proteggere una petroliera sanzionata dagli USA

La Russia ha schierato unità della propria Marina Militare per scortare una petroliera sottoposta a sanzioni durante la sua traversata nell’Oceano Atlantico. La decisione di Mosca giunge in risposta alle crescenti pressioni degli Stati Uniti, che avrebbero già pianificato un’operazione di abbordaggio per sequestrare il vascello.

Secondo quanto riportato da CBS News, l’intervento diretto della flotta russa alza vertiginosamente la posta in gioco, prefigurando il rischio di uno scontro diretto tra le due superpotenze in acque internazionali. La nave, che vanta una lunga storia di trasporti di greggio venezuelano, è stata localizzata l’ultima volta in navigazione tra la Scozia e l’Islanda.

Il segnale di Putin a Trump

L’invio di navi da guerra nel Nord Atlantico rappresenta un chiaro segnale inviato da Vladimir Putin a Donald Trump: nessuna azione rimarrà priva di conseguenze. La tensione tra i due leader è ai massimi storici, alimentata anche dalle recenti e controverse minacce del presidente statunitense di utilizzare la forza militare per acquisire la Groenlandia.

La petroliera al centro della disputa, attualmente vuota, operava in precedenza sotto il nome di Bella 1. Già il mese scorso, la Guardia Costiera statunitense aveva tentato di abbordarla nei Caraibi, forte di un mandato di sequestro per presunte violazioni delle sanzioni e per il sospetto trasporto di petrolio iraniano. In risposta, l’imbarcazione ha bruscamente cambiato rotta, è stata rinominata Marinera e ha sostituito la bandiera della Guyana con quella della Federazione Russa.

La strategia del “blocco”

Il mese scorso, Donald Trump ha annunciato un “blocco” navale contro le petroliere sanzionate in rotta da e per il Venezuela, una manovra che il governo di Caracas ha apertamente definito “furto”. Prima del sequestro dell’ex leader Nicolás Maduro, avvenuto sabato scorso, Trump aveva ripetutamente accusato il governo venezuelano di utilizzare queste navi per il traffico di droga verso gli Stati Uniti.

Due alti funzionari statunitensi hanno confermato a CBS News che le forze americane intendono prendere il controllo della Marinera, sottolineando che Washington preferirebbe il sequestro all’affondamento. Il comando Southern Command degli Stati Uniti ha ribadito il messaggio sui social media: “I nostri servizi marittimi sono vigili e pronti. Quando arriverà la chiamata, noi ci saremo”.

Tensione in mare aperto

Mentre la rete televisiva russa RT diffonde immagini che mostrano un pattugliatore della Guardia Costiera USA all’inseguimento della nave, Mosca accusa l’Occidente di ipocrisia. “Ci aspettiamo che i Paesi occidentali rispettino la libertà di navigazione che tanto declamano”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo, definendo l’attenzione di USA e NATO “sproporzionata e ingiustificata”.

Al momento, la posizione della petroliera — circa 2.000 km a ovest dell’Europa continentale — unita alle proibitive condizioni meteo dell’Atlantico settentrionale, rende estremamente difficile qualsiasi operazione di abbordaggio. La nave potrebbe essere diretta verso il Mar Baltico o verso Murmansk, il porto artico russo libero dai ghiacci.

Il nodo legale

Nonostante il cambio di bandiera e di nome, gli esperti rimangono scettici sulla possibilità che questo basti a scoraggiare gli Stati Uniti. Dimitris Ampatzidis, analista senior di Kpler, ha spiegato alla BBC che l’azione degli USA si basa sull’identità sottostante della nave (il numero IMO) e sulle reti di proprietà, non sulla livrea o sulla bandiera issata al momento. “Ridipingere una nave o cambiare nome conta poco di fronte ai sistemi di tracciamento internazionali”, ha concluso l’esperto.