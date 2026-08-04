Netanyahu: “forze speciali” di Israele pronte, se sarà arrestato a New York

Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato martedì che Israele ha “forze speciali intorno a lui” nel caso in cui venga arrestato all’estero, insistendo che viaggerà a New York a settembre per l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nonostante le richieste del sindaco Zohran Mamdani per il suo arresto se entrerà in città.

In un’intervista a Sean Hannity, conduttore di Fox News, Netanyahu ha affermato di aver “servito con loro per cinque anni”.

Netanyahu non ha spiegato quale ruolo avrebbero svolto le forze, ma ha dichiarato di non avere piani per annullare il suo viaggio a New York.