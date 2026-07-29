Netanyahu tenuto lontano dagli occhi del pubblico alla Casa Bianca

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato tenuto lontano dai riflettori durante il suo incontro di martedì con il presidente Donald Trump nello Studio Ovale. Poche informazioni o immagini sono emerse dall’ottavo meeting tra i due leader. Kaitlan Collins della CNN ha riferito che il primo ministro ha lasciato l’Ala Ovest alle 12:26 dopo un faccia a faccia di oltre un’ora con Trump. Le immagini precedenti all’incontro mostravano Netanyahu arrivare da una porta laterale della Casa Bianca, lontano dalla stampa (vedi foto sotto). Anche il primo ministro ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il presidente Trump martedì in un meeting altrettanto discreto.

Trump e Netanyahu si sono incontrati cercando di superare la crescente frattura tra USA e Israele a cinque mesi dall’inizio della guerra contro l’Iran, che si è rivelata molto più complessa di quanto entrambi avessero immaginato.

Le tensioni tra i due covavano da settimane. Fino alla fine della scorsa settimana non era chiaro se Trump avrebbe mai preso in considerazione un incontro con Bibi. Per assicurarsi un’udienza, l’amministrazione Trump ha fatto pressioni sul leader israeliano affinché dimostrasse la sua serietà nel portare avanti i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti in Libano e a Gaza, secondo quanto riferito da funzionari e persone a conoscenza dei fatti.

Poche ore prima dell’incontro di martedì, Trump è apparso irritato all’idea che Israele stesse cercando pubblicamente di fare pressione sulla Casa Bianca per continuare la guerra contro l’Iran. In un’intervista a Fox News, ha affermato che un sito iraniano noto come Monte Piccone, recentemente al centro delle indagini dell’intelligence israeliana, “non rappresenta un grosso problema”.

Al termine dell’incontro, durato circa un’ora, Netanyahu lo ha definito “una delle migliori conversazioni” che abbia mai avuto con il presidente degli Stati Uniti. Un alto funzionario della Casa Bianca ha affermato che Trump aveva un rapporto solido con Netanyahu e ha elogiato Israele per aver aiutato gli Stati Uniti a contrastare la capacità dell’Iran di sviluppare un’arma nucleare.

Nonostante queste dichiarazioni, nessuna delle due parti ha fornito un segnale chiaro sulla strategia a breve termine della Casa Bianca nei confronti dell’Iran e sul ruolo che Israele avrebbe svolto in essa.

In una nuova escalation del conflitto con l’Iran, martedì sera, l’Iran ha lanciato un attacco missilistico a sorpresa contro le forze americane in Medio Oriente, secondo quanto riferito dall’esercito statunitense.

Di fronte alle crescenti critiche interne in vista delle prossime elezioni, Netanyahu aveva cercato per mesi di ottenere un incontro con Trump. È arrivato a Washington con un peso e un’influenza significativamente inferiori rispetto alle visite precedenti, hanno affermato i funzionari, ed era molto attento a ciò che il presidente avrebbe voluto discutere, o a ciò che lo avrebbe fatto infuriare. La recente morte del senatore Lindsey Graham è stata inoltre un duro colpo per il leader israeliano, poiché il repubblicano della Carolina del Sud aveva a lungo svolto il ruolo di intermediario tra Netanyahu e Trump.