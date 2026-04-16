Papa Leone: “Il mondo è devastato da una manciata di tiranni”

Le nuove critiche al Papa dagli Usa
Il presidente Usa Donald Trump prima è tornato ad attaccare il Pontefice direttamente su Truth. “Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile?”, ha scritto. Poi ha postato una foto creata con l’Intelligenza artificiale nella quale il tycoon è insieme a Gesù. “Non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump”, ha commentato Trump.
Il vice JD Vance ha rincarato la dose: “Come il vicepresidente americano è cauto sulle questioni di politica, anche il Papa dovrebbe essere cauto quando parla di teologia”, ha detto. Vance, per difendere i bombardamenti americani all’Iran dalle critiche del Papa, ha anche scomodato la Seconda Guerra Mondiale.
Il vicepresidente cattolico – come ha riportato il New York Times – ha spiegato che il Pontefice ha sbagliato nel dire che i discepoli di Cristo non sono “mai dalla parte di chi un tempo brandiva la spada e oggi sgancia bombe. Dio era dalla parte degli americani quando hanno liberato la Francia dai nazisti? Credo certamente che la risposta sia sì”, ha detto Vance. E ha sottolineato “la tradizione millenaria della teoria della guerra giusta”. “Per essere una guerra giusta, deve essere una difesa contro un altro che conduce attivamente la guerra, che è ciò che il Santo Padre ha effettivamente affermato”, hanno replicato i vescovi statunitensi.
Fonte: SkyNews