Papa Leone: “Il mondo è devastato da una manciata di tiranni”

Continua il viaggio di Papa Leone XIV in Africa. E continuano anche ad arrivare attacchi al Pontefice dagli Stati Uniti. Il Papa, in visita nella città di Bamenda in Camerun, ha duramente criticato i leader che spendono miliardi in guerre e ha affermato che il mondo è “devastato da una manciata di tiranni”. Leone XIV ha poi condannato i leader che usano il linguaggio religioso per giustificare le guerre e ha sollecitato un “cambio di rotta decisivo” durante un incontro nella città più grande delle regioni anglofone del Camerun, dove un conflitto che dura da quasi un decennio ha causato migliaia di morti.

Le nuove critiche al Papa dagli Usa

Il presidente Usa Donald Trump prima è tornato ad attaccare il Pontefice direttamente su Truth. “Qualcuno può per favore dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile?”, ha scritto. Poi ha postato una foto creata con l’Intelligenza artificiale nella quale il tycoon è insieme a Gesù. “Non mi sorprende che con tutti questi mostri satanici, assassini di bambini, Dio si giochi la carta Trump”, ha commentato Trump.

Il vice JD Vance ha rincarato la dose: “Come il vicepresidente americano è cauto sulle questioni di politica, anche il Papa dovrebbe essere cauto quando parla di teologia”, ha detto. Vance, per difendere i bombardamenti americani all’Iran dalle critiche del Papa, ha anche scomodato la Seconda Guerra Mondiale.

Il vicepresidente cattolico – come ha riportato il New York Times – ha spiegato che il Pontefice ha sbagliato nel dire che i discepoli di Cristo non sono “mai dalla parte di chi un tempo brandiva la spada e oggi sgancia bombe. Dio era dalla parte degli americani quando hanno liberato la Francia dai nazisti? Credo certamente che la risposta sia sì”, ha detto Vance. E ha sottolineato “la tradizione millenaria della teoria della guerra giusta”. “Per essere una guerra giusta, deve essere una difesa contro un altro che conduce attivamente la guerra, che è ciò che il Santo Padre ha effettivamente affermato”, hanno replicato i vescovi statunitensi.

Fonte: SkyNews