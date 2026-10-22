Paura alla Casa Bianca

di Aaron Lea e Boruch Taskin

Nel 2018 Bob Woodward, la celebre firma del giornalismo statunitense che scoperchiò la congiura di Nixon raccontando per primo ciò che sarebbe passato alla storia come lo scandalo Watergate, diede alle stampe il volume Fear. Trump in the White House (Paura. Trump alla Casa Bianca), individuando nel terrore e nell’intimidazione i cardini del metodo di governo presidenziale. Quell’opera si presta tuttavia a una lettura speculare: la paura è il mostro che siede direttamente sul trono. Un saggio canonico con un titolo altrettanto canonico. Oggi, però, la paura è diventata la vera molla dell’agire politico di Trump, e i motivi sono evidenti.

La guida dell’unica superpotenza rimasta sul pianeta ha affidato a Truth Social un messaggio destinato a entrare nei manuali scolastici — sempre che i libri di testo servano ancora a qualcosa in futuro. Non si trattava di un monito rivolto a Putin, bensì di una supplica indirizzata al proprio Congresso: vi prego, non irritate il capo del Cremlino. «Cosa forse ancora più importante, la Russia non sta facendo praticamente nulla per aiutare l’Iran. Voglio che la situazione resti questa, a meno che degli sciocchi non si mettano di traverso». E quegli «sciocchi», vale la pena ricordarlo, sono i senatori degli Stati Uniti. Putin è stato così elevato al rango di partner privilegiato a cui è vietato pestare i piedi.

A settembre il Congresso aveva approvato il Lindsey Graham Act, un pacchetto di sanzioni bipartisan contro la Federazione Russa e i suoi fiancheggiatori. Trump lo aveva controfirmato in pompa magna. Eppure, a sole quarantott’ore dall’entrata in vigore del provvedimento, il presidente ha fatto scattare la clausola di deroga per la sicurezza nazionale — una scappatoia incorporata nel testo contro cui avevano invano messo in guardia i critici, inclusi i parlamentari democratici che si erano opposti alla legge — sospendendone gli effetti in nome di presunti «interessi nazionali». Poco prima, la Casa Bianca aveva revocato le sanzioni sulle importazioni di gasolio russo (che all’atto pratico potrebbe persino essere di origine iraniana). Nello stesso frangente, Putin sta tastando il terreno per una nuova Yalta: un vertice a tre con Xi Jinping per decidere le sorti dell’Ucraina senza il coinvolgimento di Zelensky. Una prospettiva che Trump non ha respinto pubblicamente, pronunciandosi a pochi giorni di distanza dalla sua esplicita richiesta di defenestrare il presidente ucraino.

Clausola di deroga, forniture di gasolio, una Yalta bis e Zelensky lasciato fuori dalla porta. Questa non è politica estera: è il cronoprogramma di una capitolazione.

L’analista conservatore Andy McCarthy, ex procuratore federale, ha reagito con chirurgica precisione giuridica: mentre Putin persegue la rinascita dell’avversario sovietico dell’America, il presidente degli Stati Uniti «gli sta prestando aiuto e conforto». Il ricorso a una formula simile non è casuale: evoca direttamente l’articolo III della Costituzione in materia di tradimento, benché la Federazione Russa non sia tecnicamente considerata un nemico ai sensi formali della Carta. Rimane nondimeno una metafora politica deflagrante, carica di peso costituzionale. McCarthy ha preteso un’audizione parlamentare immediata. Il senatore Ted Cruz ha liquidato la linea di Trump come «un errore». Anche Darlin Graham, subentrata al seggio del fratello, ha preso pubblicamente le distanze dal comandante in capo. Quando un ex procuratore federale pronuncia in diretta su Fox News la parola «disgustoso» all’indirizzo del leader del proprio partito, non siamo più al cospetto di una schermaglia retorica, ma della diagnosi clinica sullo stato di salute della base conservatrice.

Sulle colonne di The Atlantic, Tom Nichols svela il meccanismo profondo: la paura agisce come variabile sistemica della politica, non come patologia psichica del singolo individuo. Trump poggia il proprio potere su blocchi elettorali e finanziari che traggono vantaggio dalla demolizione delle regole istituzionali — almeno fino a quando quelle stesse macerie non rischiano di travolgerli. Putin gli ha offerto una scialuppa proprio mentre il consenso interno del presidente stava colando a picco: gasolio per calmierare i prezzi alla vigilia del voto di midterm, silenzio complice sul fronte iraniano e la parvenza di un trionfo diplomatico.

Si cela qui un paradosso che Trump, verosimilmente, non è in grado di cogliere. L’elettorato è angosciato dai rincari alla pompa di benzina, e l’intesa sul diesel si configura come un tentativo disperato di frenare la spirale inflazionistica. L’establishment repubblicano, al contrario, teme l’umiliazione geopolitica al cospetto di Putin, da cui discendono le denunce di tradimento risuonate sulla National Review e nei corridoi del Senato. Il risultato è lampante: per arginare un problema contingente alle urne, Trump ha aperto una faglia insanabile nelle viscere del proprio partito. Il regista dei compromessi ha siglato un patto che finisce per disintegrare la sua stessa base. Una macchina costruita sulla resa non conosce limiti all’arretramento: ne scriveremo diffusamente quando affronteremo la lettera Y.

Volodymyr Zelensky ha scandito parole definitive: «Se gli Stati Uniti sostengono Putin, è una tragedia. Se i due Paesi si uniscono, non potremo vincere. E non potremo sopravvivere».

Un pianeta in cui la Casa Bianca è alleata del Cremlino era finora confinato al rango di un incubo notturno. Oggi è la realtà fattuale.

Woodward ha scritto il suo Paura nel 2018. Nel presente, l’ossessione di irritare Putin si è insediata al cuore dell’America, che ha scelto di pagare il prezzo delle proprie paure sacrificando l’Ucraina.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su kasparov.org, che ringraziamo, con il titolo Страх в Белом доме