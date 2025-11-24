Piano Ucraina: anche da noi malvagità e stupidità vanno di pari passo

di Robin Alexander

Ci sono notizie che ti fanno vacillare. Non perché siano così sorprendenti, ma perché confermano ciò che hai sempre sospettato. Una di queste notizie è stata pubblicata la scorsa settimana dal “Wall Street Journal”. Secondo il rapporto, all’inizio dell’anno i russi e gli americani avevano negoziato segretamente una soluzione negoziata per la guerra in Ucraina. Poi i russi si sono ritirati, perché dal lato americano è trapelato qualcosa sulle trattative e Mosca temeva che Washington non fosse in grado di mantenere riservati i colloqui.

La fonte della notizia è, manco a dirlo, russa. Quindi bisogna prenderla con le pinze. Tuttavia, la storia si adatta a ciò che sperimentiamo ormai da due anni: non appena si profila una possibilità di pace, c’è qualcuno che fa di tutto per farla fallire.

In Ucraina, la malvagità e la stupidità vanno di pari passo. La malvagità proviene dal Cremlino, la stupidità la fornisce l’Occidente. La malvagità ha un interesse a perpetuare la guerra, la stupidità fa il resto.

La pace è l’ultima cosa che vogliono i guerrieri della tastiera

La cosa più fastidiosa della guerra in Ucraina sono i suoi sostenitori in tempo reale, i guerrieri della tastiera che dalla sicurezza dei loro soggiorni spingono per una lotta fino all’ultimo ucraino. Per loro, la pace è l’ultima cosa che vogliono. Chi è per una soluzione negoziata viene bollato come amico dei russi. Chi dice che forse non è una buona idea cedere armi per miliardi a un paese la cui corruzione è proverbiale viene immediatamente messo a tacere.

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder viene insultato perché non vuole rompere i contatti con Mosca. L’ex segretario di stato americano Henry Kissinger, che all’inizio della guerra, all’età di 99 anni, aveva avuto l’ardire di parlare di cessione territoriale, è stato bollato come “complice di Putin”. Quando Kissinger è morto lo scorso anno, ci si poteva rallegrare del fatto che fosse vissuto abbastanza a lungo da vedere cadere in disgrazia i suoi critici.

La Germania è uno dei maggiori finanziatori della guerra

La guerra in Ucraina è anche un disastro dal punto di vista finanziario. La Germania è uno dei maggiori finanziatori. Abbiamo concesso garanzie per oltre 30 miliardi di euro. Per fare un confronto: il fondo per le infrastrutture, che dovrebbe rinnovare ponti, strade e linee ferroviarie in tutto il paese, ammonta a 14,5 miliardi.

Non passa giorno senza che i politici chiedano nuovi aiuti. La scorsa settimana il ministro delle Finanze Christian Lindner ha parlato alla radio di un “piano Ukraine”. Dobbiamo “prepararci al fatto che il sostegno all’Ucraina durerà a lungo”, ha detto Lindner. Il ministro delle Finanze ha parlato di un importo di “dieci miliardi di euro all’anno solo per la sicurezza”.

L’Ucraina è il paese più corrotto d’Europa

Lindner ha detto che dobbiamo “parlare onestamente” di come vogliamo finanziare tutto questo. Ma l’onestà inizia da un’altra parte. Inizia con la domanda su cosa facciano esattamente i nostri soldi in un paese che, nonostante tutti gli sforzi, è considerato il più corrotto d’Europa.

La corruzione in Ucraina non è un’eccezione, è la regola. L’Ucraina è una cleptocrazia, un sistema in cui una piccola cerchia di persone arricchisce a spese della maggioranza. Questo era vero prima della guerra e non è cambiato con la guerra. Al contrario: la guerra offre infinite opportunità per dirottare denaro e beni.

La corruzione in Ucraina è un segreto di Pulcinella

Che la corruzione in Ucraina sia un problema enorme è un segreto di Pulcinella. L’anno scorso, il capo dell’ufficio presidenziale ucraino è stato rimosso dopo che erano emerse accuse di corruzione. All’inizio di quest’anno, l’allora comandante in capo Valerij Zalushnyj ha dichiarato in un’intervista che i funzionari dell’ufficio di leva avevano accettato tangenti per un valore equivalente a diversi milioni di euro per permettere a potenziali coscritti di lasciare il paese.

La scorsa settimana, il servizio di sicurezza ucraina SBU ha annunciato di aver smantellato un gruppo criminale che aveva dirottato aiuti umanitari per un valore di quasi otto milioni di euro. Tra gli arrestati c’è un ex viceministro che avrebbe acquistato automobili e immobili con i soldi rubati.

La corruzione mina la fiducia degli alleati

Tutti questi sono solo casi isolati? O sono la punta di un iceberg? Il governo ucraino promette da anni di combattere la corruzione. Ma i progressi sono lenti. La corruzione mina la fiducia degli alleati. Perché dovremmo continuare a finanziare un sistema che divora i nostri soldi?

La risposta dei sostenitori incondizionati dell’Ucraina è: perché dobbiamo sostenere l’Ucraina. Perché è in gioco la nostra libertà. Perché se l’Ucraina cade, verremo attaccati dopo. Ma questa è una semplificazione. La verità è che stiamo sostenendo un paese la cui classe dirigente ha ripetutamente dimostrato di non essere degna di fiducia.

L’Occidente deve porsi domande scomode

L’Occidente deve porsi domande scomode. Fino a quando vogliamo finanziare questa guerra? Quali sono i nostri obiettivi? Vogliamo veramente sconfiggere la Russia, una potenza nucleare? O vogliamo una soluzione negoziata che ponga fine all’uccisione?

La malvagità e la stupidità vanno di pari passo. La malvagità è russa, la stupidità è occidentale. Dobbiamo smettere di essere stupidi. Dobbiamo iniziare a pensare. E dobbiamo smettere di gettare soldi in un pozzo senza fondo.

Fonte: Die Welt