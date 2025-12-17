Putin: “Negoziati seri o prenderemo territori con la forza”

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che se l’Ucraina e i suoi alleati occidentali “rifiuteranno di impegnarsi in discussioni concrete” nell’ambito delle trattative di pace, Mosca conquisterà “con mezzi militari” i territori ucraini che considera propri. “Se il nemico e i suoi sponsor occidentali rifiutano di impegnarsi in colloqui concreti, la Russia otterrà con mezzi militari la liberazione delle sue terre storiche”, ha detto Vladimir Putin, citato dalla Tass, in un discorso al Consiglio del ministero della Difesa,

Il presidente russo ha definito “menzogne e assurdità” le affermazioni sull’eventualità di un attacco russo all’Europa. “L’ho già detto più volte: si tratta di bugie, assurdità, pure assurdità su una fantomatica minaccia russa ai paesi europei”, ha detto il presidente russo.

La Russia si prepara a continuare l’offensiva in Ucraina anche “nel prossimo anno”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Andrei Belousov, in una riunione al dicastero alla quale ha partecipato il presidente Vladimir Putin. “Il compito chiave per il prossimo anno è mantenere e aumentare i ritmi dell’offensiva raggiunti”, ha affermato Belousov, citato dall’agenzia Interfax. Secondo il ministro della Difesa, la politica dell’Europa e della Nato prepara il terreno per una continuazione del conflitto nel 2026.

Putin attacca gli europei: “Porcellini accodati a Biden”