Putin: il testo Usa-Ucraina “una base”, ma se Kiev non cede il Donbas “lo prenderemo con la forza”

La Russia cesserà le ostilità quando le truppe ucraine si saranno ritirate nel Donbass, altrimenti Mosca raggiungerà i suoi obiettivi con mezzi militari. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato da Interfax. Una posizione che rende di pura facciata la presunta disponibilità a discutere seriamente del piano Usa (««la Russia è pronta a discutere seriamente del piano degli Stati Uniti per un accordo in Ucraina», ha detto Putin citato da Ria Novosti).

Putin ha dichiarato che una volta che le forze ucraine si saranno ritirate dalle loro posizioni nelle aree chiave (ossia la porzione della regione di Donetsk mai occupata dalle forze russe e il Donbass) i combattimenti cesseranno, ma che se non lo faranno, le forze russe raggiungeranno i loro obiettivi con la forza. Ha aggiunto che il ritmo dell’avanzata russa in tutte le direzioni sta “aumentando notevolmente”.

Putin: Witkoff fa gli interessi degli Usa e di Trump. Con lui ci parliamo senza insultarci, da persone intelligenti

Steve Witkoff “difende gli interessi del suo presidente e del suo Paese come li vede”, non quelli della Russia. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin dopo le polemiche sulla telefonata tra l’inviato speciale Usa e il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. “E’ vero – ha affermato Putin, citato dalla Tass – abbiamo un dialogo, e non è facile. Sì, conduciamo questo dialogo senza insultarci e sputarci addosso, da persone intelligenti”. Quanto ai contenuti della telefonata, potrebbero anche essere “un falso”, ha aggiunto Putin, e comunque spiare le conversazioni “è un crimine in Russia”.

Putin: “Ora legalmente impossibile chiudere accordo”