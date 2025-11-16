Telefonata tra Putin e Netanyahu

Il Primo Ministro Netanyahu e il Presidente Putin si sono parlati al telefono, su iniziativa del Cremlino. Si tratta del loro secondo colloquio in sei settimane.

Nella dichiarazione dell’ufficio del Primo Ministro Netanyahu in merito alla conversazione si legge:

“Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha parlato questa sera con il Presidente russo Vladimir Putin. La conversazione ha avuto luogo su iniziativa del Presidente Putin e fa seguito a una serie di conversazioni che l’hanno preceduta negli ultimi tempi, riguardanti questioni regionali”.

La dichiarazione del Cremlino sulla conversazione è stata un po’ più dettagliata, eccola:

“Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Hanno avuto uno scambio di opinioni dettagliato sulla situazione in Medio Oriente, compresi gli sviluppi nella Striscia di Gaza nel contesto dell’accordo di cessate il fuoco e dello scambio di prigionieri, e la situazione relativa al piano Il programma nucleare iraniano e le questioni relative alla promozione di un’ulteriore stabilizzazione in Siria”.

È probabile che entrambe le parti abbiano in questo momento un interesse comune in tutto ciò che riguarda l’arena siriana: prevenire o almeno ridurre la crescente influenza della Turchia, molto vicina al nuovo regime siriano. Per quanto riguarda la questione dell’Iran, Israele vuole verificare se i russi intendono assistere gli iraniani in tutto ciò che riguarda il ripristino delle loro capacità aeree dopo la guerra dei 12 giorni, o nel campo nucleare, ovviamente.