Trump alla Norvegia: “Non ho avuto Nobel e non penserò più solo alla pace”

“Non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace” visto che mi è stato negato il Premio Nobel “per aver fermato otto guerre in più”. Così avrebbe scritto Donald Trump in una lettera indirizzata la primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre secondo quanto riportato da diverse agenzie internazionali e canali televisivi americani in cui il presidente Usa accusa la Norvegia per la mancata assegnazione del Premio che per il 2025 è andato alla leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado. L’emittente britannica Sky News, spiega di avere ottenuto la lettera.
“Considerando che il tuo Paese ha deciso di non assegnarmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più – è il testo della lettera – non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace, anche se questa rimarrà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è bene e giusto per gli Stati Uniti d’America”.
Nel testo, Trump avrebbe poi fatto riferimento alla disputa sulla Groenlandia: “La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbe avere un ‘diritto di proprietà’? Non ci sono documenti scritti, c’è solo che una nave vi approdò centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo navi che vi approdavano. Ho fatto più di chiunque altro per la Nato sin dalla sua fondazione, e ora la Nato dovrebbe fare qualcosa per gli Stati Uniti. Il mondo non sarà sicuro finché non avremo il controllo completo e totale della Groenlandia”.
Il premier norvegese conferma autenticità della lettera al quotidiano di Oslo VG
Secondo un quotidiano di Oslo, Verdens Gang, il primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Store, ha confermato l’autenticità della lettera nella quale il presidente americano Trump riferisce di non sentirsi più tenuto a “pensare” alla pace vista la mancata assegnazione del premio Nobel.
La dichiarazione del capo di governo, secondo alcuni irrituale e sorprendente come irrituali e sorprendenti sarebbero i contenuti espressi da Trump, è stata pubblicata dal Verdens Gang, quotidiano di Oslo.
Secondo Store, la lettera è stata inviata in risposta a un messaggio precedente per Trump firmato dal primo ministro della Norvegia insieme al presidente finlandese Alexander Stubb. Al centro delle comunicazioni la Groenlandia, territorio autonomo della Danimarca al centro di nuove ambizioni di Washington.