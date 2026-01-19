Trump alla Norvegia: “Non ho avuto Nobel e non penserò più solo alla pace”

“Non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace” visto che mi è stato negato il Premio Nobel “per aver fermato otto guerre in più”. Così avrebbe scritto Donald Trump in una lettera indirizzata la primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre secondo quanto riportato da diverse agenzie internazionali e canali televisivi americani in cui il presidente Usa accusa la Norvegia per la mancata assegnazione del Premio che per il 2025 è andato alla leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado. L’emittente britannica Sky News, spiega di avere ottenuto la lettera.

“Considerando che il tuo Paese ha deciso di non assegnarmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più – è il testo della lettera – non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla pace, anche se questa rimarrà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è bene e giusto per gli Stati Uniti d’America”.

Nel testo, Trump avrebbe poi fatto riferimento alla disputa sulla Groenlandia: “La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbe avere un ‘diritto di proprietà’? Non ci sono documenti scritti, c’è solo che una nave vi approdò centinaia di anni fa, ma anche noi avevamo navi che vi approdavano. Ho fatto più di chiunque altro per la Nato sin dalla sua fondazione, e ora la Nato dovrebbe fare qualcosa per gli Stati Uniti. Il mondo non sarà sicuro finché non avremo il controllo completo e totale della Groenlandia”.