Trump attacca il Papa: “È un debole, mi deve ringraziare se è al Vaticano”

Uno scontro che fino a poco tempo fa sarebbe sembrato impensabile prende forma nelle parole durissime del presidente degli Stati Uniti contro il Pontefice. Trump ha attaccato frontalmente Papa Leone, primo americano a salire al Sacro Soglio nella storia della Chiesa cattolica, aprendo una frattura senza precedenti nei rapporti tra Washington e il Vaticano. Il capo della Casa Bianca, mentre si trovava a bordo dell’Air Force One di ritorno dalla Florida, ha affidato a un lungo messaggio pubblicato su Truth Social un giudizio estremamente critico nei confronti del pontefice. Nel post, Trump ha descritto Leone come “debole sul fronte della criminalità” e “pessimo in politica estera”, utilizzando toni che segnano un’escalation rara nei rapporti tra potere politico statunitense e autorità religiosa.

Il Papa risponde a tono

Papa Leone XIV ha dichiarato lunedì di non temere “l’amministrazione Trump”, dopo che il presidente Trump lo aveva attaccato in un lungo post sui social media, definendolo troppo liberale e “debole sul fronte della criminalità”. Le critiche di Leone alla guerra in Iran si sono fatte più aspre negli ultimi giorni. Parlando con i giornalisti su un volo per l’Algeria, Leone ha affermato di non aver paura di “annunciare a gran voce il messaggio del Vangelo, che è ciò che credo di essere chiamato a fare qui”.