L’amministrazione Trump sta valutando la sostituzione del ministro della Guerra Pete Hegseth all’indomani delle elezioni di metà mandato. Secondo le ricostruzioni rilanciate da commentatori politici e analisti d’area a Washington, tra cui Dominic Michael Tripi, e riprese da organi di informazione statunitensi come OK! Magazine e Resist the Mainstream, il presidente intende circoscrivere al vertice del Pentagono la responsabilità politica dell’operazione militare contro l’Iran.

I sondaggi indicano una netta flessione nei consensi per il Partito Repubblicano, attribuita principalmente all’impopolarità del fronte bellico mediorientale e ai timori dell’elettorato per un coinvolgimento prolungato delle forze armate. L’assurdo conflitto contro l’Iran ha provocato un’impennata dell’inflazione negli Stati Uniti, salita a ottobre al 3,7%, ai massimi degli ultimi tre anni, a causa dello shock petrolifero e logistico che ne è derivato (rincaro dei prezzi energetici, dei trasporti e dei prodotti alimentari). Con il voto alle porte, l’avvicendamento ai vertici del Ministero della Guerra risponde alla necessità della Casa Bianca di riposizionare l’agenda presidenziale sulla linea della non-ingerenza nei conflitti esteri promessa in campagna elettorale, dissociando formalmente l’esecutivo dagli esiti delle operazioni in corso.

La strategia ricalca il precedente istituzionale dell’autunno 2006, quando il presidente George W. Bush dispose le dimissioni del segretario alla Difesa Donald Rumsfeld all’indomani della sconfitta elettorale dei repubblicani alle legislative, segnata dal logoramento della campagna in Iraq. Anche nell’attuale Congresso emergono dissensi interni alla stessa maggioranza: esponenti conservatori come il deputato repubblicano Thomas Massie hanno espresso aperte riserve sulla conduzione della politica di difesa e sui costi strategici ed economici sostenuti nel confronto con Teheran.

Il ministro della Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth.

L’uscita di scena di Hegseth si inserirebbe in un piano più ampio di ricambio all’interno dell’amministrazione federale. Fonti vicine al dossier riferiscono che lo Studio Ovale intende avviare un rimpasto del gabinetto post-elettorale volto a neutralizzare le critiche sollevate dal Partito Democratico e dagli organi di controllo su conflitti d’interesse, opacità amministrativa e violazioni etiche che hanno coinvolto figure apicali della compagine governativa.

Al momento la Casa Bianca non ha formalizzato alcun provvedimento, ma tra i funzionari dell’amministrazione e i vertici parlamentari a Washington l’avvicendamento al Dipartimento della Difesa viene dato per imminente con la chiusura delle urne, quale passaggio obbligato per riallineare gli equilibri di governo e ridisegnare la strategia di sicurezza nazionale per la seconda metà del mandato.